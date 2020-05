Une prière pour éveiller des vocations

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » ( Lc 10, 2 ), avait prévenu Jésus dès le début de sa mission. Mais il continue ainsi : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». « Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… », disait le pape François lors de la Journée mondiale de prière pour les vocations en 2013. « Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. »

Le Seigneur nous engage en ce sens à prier avec constance, persévérance et confiance, et à croire que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos propres forces pour trouver des hommes et des femmes qui deviendront des serviteurs du Christ, mais en priant le maître de la moisson, c’est-à-dire Dieu le Père. C’est ce à quoi vous invite cette prière en cette journée mondiale de prière pour les vocations.

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.

Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Esprit.

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens.

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile, à la suite de ton Fils. Amen

Lire aussi : Martin, un saint à prier pour susciter des vocations