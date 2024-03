« The Chosen » vous embarque pour une visite… vertigineuse

Survoler le lieu de tournage de la saison 4 de "The Chosen" ? C'est possible, et grâce à un drone. Une vidéo impressionnante publiée le 17 mars par la production de la série à succès entraîne les fans de la série dans une visite pour le moins vertigineuse.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Et si on prenait un peu de hauteur avec la série « The Chosen » ? C’est ce que propose la production de la série à succès sur sa chaine Youtube, dans une vidéo publiée le 17 mars. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a un effet… vertigineux ! Grâce à un drone, les internautes peuvent survoler les gigantesques décors qui servent à la réalisation de la série, au Texas. On en a presque le tournis tant le drone opère des zigzags dans ce village à taille humaine. Le drone se faufile dans les rues de Capharnaüm, passe les portes des maisons comme celle de Pierre et Eden, entre dans le bureau de Jaïrus, l’administrateur de la synagogue, ou encore dans celui de Quintus, le magistrat romain de la ville.

Un « vol » qui présage d’une nouvelle saison on ne peut plus palpitante… Et ce n’est pas Jonathan Roumie qui dira le contraire ! L’acteur qui incarne Jésus à l’écran avait ainsi révélé le 23 janvier au journal américain Christian Post que la quatrième saison est « de loin la saison la plus intense, la plus mature et la plus stimulante ». Et le succès de la saison au box-office américain ne dément pas cette affirmation : le 2 février 2024, soit quelques jours après la sortie des premiers épisodes au cinéma, la saison 4 a enregistré 12 millions de dollars. En France, elle est déjà très attendue, et devrait être diffusée pendant le weekend de Pâques.