Mama Antula, un modèle pour la femme d’aujourd’hui

Récemment canonisée par le pape François, Mama Antula est une sainte argentine exemplaire. Elle est un magnifique modèle à imiter pour ses vertus et sa féminité authentique et proche de Dieu. L’Église célèbre sa fête le 7 mars.

Mama Antula était une femme avec un grand zèle apostolique. Grâce à ses vertus, elle a permis à des milliers de personnes de rencontrer Dieu. Comme l’explique le père Gustavo Serpa, de la congrégation Miles Christi, à l’édition espagnole d’Aleteia, Mama Antula est « un exemple de sainteté pour les femmes d’aujourd’hui, dans un monde où les femmes sont prises entre deux extrêmes : être traitée comme un objet d’une part ou au contraire pousser le féminisme à l’extrême jusqu’à détruire ce qu’il y a de plus noble et unique chez la femme, c’est-à-dire sa vocation naturelle à être une mère et une épouse, à apprendre aux hommes et à la société à avoir des sentiments nobles et à être pour ainsi dire le cœur du monde, tout comme elle est le cœur de la famille ».

Mama Antula n’était pas une femme rebelle. C’était une catholique animée par l’Esprit Saint, qui l’a guidée à travers les épreuves de son pays. À sa suite, il est possible de chercher à imiter ses vertus en découvrant sa vie

1

LE LEADERSHIP



fizkes | Shutterstock

Quand elle a commencé à évangéliser, « l’évêque la prenait pour une folle ». Elle s’est alors battue pour obtenir sa place dans la société et être écoutée, et « cela lui a valu de nombreuses humiliations qu’elle a su supporter par amour pour le Christ ». Cependant, rien ne l’arrête. Elle persévère, guidée par sa grande foi. De nombreuses personnes commencent à la considérer comme « la voix de Dieu ». Elle a influencé des décisions visant à déterminer si des séminaristes étaient prêts à devenir prêtres, et elle a aidé à former la classe dirigeante de son pays.

2

LA MAGNANIMITÉ



« Dès le premier jour, elle a ramé à contre-courant », explique le père Gustavo Serpa. « Elle avait une grandeur d’âme et un grand cœur qui n’avait peur d’aucune difficulté ». Mama Antula n’est jamais restée inactive face aux situations difficiles et a toujours essayé d’aider davantage les autres, en voyageant même parfois très loin pour aider ceux qui en avaient le plus besoin.

3

L’HUMILITÉ



Gorodenkoff | Shutterstock

Mama Antula venait d’une famille noble et respectée. À l’âge de 15 ans, elle décide de devenir vierge consacrée et commence à vivre une vie de plus en plus simple, à l’instar de saint Ignace de Loyola. Comme lui, elle part sur les routes et « quitte les vanités, son grand nom et son château. Elle s’habille en mendiante et se met à demander l’aumône », raconte le père Gustavo. Pendant toute sa vie, Mama Antula a cherché à imiter le Christ de la manière la plus humble possible, pour « se consacrer au bien des âmes ».

4

LE COURAGE



Mama Antula est née au XVIIIe siècle, « dans une société et à une époque où les hommes s’occupaient de tout ». Ce n’était pas courant de voir une femme mendier dans les rues, mais Mama Antula ressentait le besoin d’aider les pauvres, de prêcher le nom de Jésus et de partager les Exercices Spirituels de saint Ignace. Les gens l’acceptaient parce que « l’arôme de ses vertus prêchait par lui-même ».

5

LA CHARITÉ



Elle visitait les prisons pour redonner espoir aux prisonniers, et on lui attribue même l’intercession de miracles tels que la multiplication de nourriture. Mama Antula était animée par une grande charité et « une grande partie des aumônes qu’elle recueillait était distribuée aux pauvres, lorsqu’elle se rendait dans les campagnes ».

6

LA MATERNITÉ



Subbotina Anna | Shutterstock

Mama Antula donne un magnifique exemple de maternité. La sienne était une maternité spirituelle, et les gens ont voulu lui montrer leur attachement en l’appelant Mama Antula. Avec l’enseignement et la douceur d’une mère, elle a été éducatrice dans l’exemplarité de ses vertus et elle a apporté la connaissance du Christ. Grâce à son exemple, Mama Antula montre le chemin pour devenir une sainte femme et atteindre le Ciel : « C’est sur ce chemin que nous devons marcher, si nous voulons que notre sainteté s’épanouisse ».

Revivez en images la canonisation de Mama Antula :