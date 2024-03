Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs d’Aleteia un coup de cœur éditorial. Aujourd’hui, un roman de cape et d’épée “En Garde, Gabriel ! Le spadassin de l’ombre”.

Varier les genres est un conseil parmi tant d’autres pour donner le goût de la lecture aux enfants, très sollicités par les écrans ou soumis parfois au petit coup de paresse de la préadolescence. Or voici un genre qui a l’avantage de réunir toutes les générations, et qui suscite un vrai plaisir de lecture aussi bien chez les garçons que chez les filles : le roman de cape et d’épée, quelque peu délaissé ces dernières années. Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier, Le Bossu, de Paul Féval ou encore Les Trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas, peuvent sembler trop difficiles à certains jeunes collégiens. Tenons-en compte. Et dosons.

Les éditions Emmanuel Jeunesse, souvent révélatrices de talents, redonnent un coup de jeune à l’aventure ébouriffante des chapeaux à plumes et des fleurets non mouchetés ! Dans un style enlevé, très dialogué, teinté d’humour, Marie Bertier donne vie à Gabriel, jeune filleul du cardinal de La Rochefoucauld qui reçoit une mission de confiance : prendre livraison d’un ouvrage de grande valeur, cadeau devant sceller l’union entre Henriette Marie, jeune sœur de Louis XIII, et le roi d’Angleterre.

D’agréables détails d’édition

La bourse bien garnie sous son pourpoint le met en danger, en ce temps où les brigands hantent les chemins. Un péril plus grand encore guette le royaume, menacé en la personne de son souverain. Des spadassins armés de poignards et d’agiles rapières ont pour mission de ruiner ce projet de mariage. L’affaire devient diplomatique. Secondé par son valet Angelo, napolitain astucieux et bretteur hors pair, ainsi que par sa cousine Louise, à qui les combats ne font pas peur, le jeune page s’appuie sur sa bravoure et son astuce pour déjouer le complot.

Le plaisir de cette lecture est augmenté encore par de petits détails d’édition : couverture colorée, pictogrammes raffinés, petit dossier historique. Ce sont des détails auxquels les lecteurs sont sensibles. Bonne nouvelle ! En mai et octobre de cette année, la collection s’enrichit de nouvelles aventures. Le cardinal de Richelieu n’envoie-t-il pas le trio au-delà des Alpes, à Rome, pour une nouvelle mission au service de la Couronne de France ?