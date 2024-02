« Coupable par omission », un bon roman d’espionnage pour ados

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs d’Aleteia un coup de cœur éditorial. Elle conseille aux jeunes lecteurs "Coupable par omission" (Editions du Triomphe), un premier roman d’espionnage.





Alix Gauer offre aux lecteurs dès 14 ans son premier roman d’espionnage : l’enquête d’un agent secret condamné à prouver seul son innocence et entraîné dans une course-poursuite trépidante dans Paris. Tout seul ? Non, Ysée, jeune interne en médecine, a pris fait et cause pour ce fugitif peu ordinaire.

Comment prouver son innocence alors que l’on a à ses trousses les espions les plus aguerris d’un côté, des tueurs à gage de l’autre, le tout avec une blessure par balle qui ne demande qu’à se rouvrir ? Faites la connaissance de Robin Châtelet, agent gouvernemental, membre d’une unité d’élite, accusé du meurtre de ses amis, militaire, ayant découvert une taupe transmettant des documents secrets à une puissance occulte. Qui sont les traîtres et où se cachent-ils ?

Un premier roman d’une plume prometteuse qui ouvre les jeunes lecteurs à un nouveau genre littéraire, le roman d’espionnage. Un livre d’action qui invite à l’évasion et offre quelques réflexions sur l’engagement, l’amitié, la parole donnée.