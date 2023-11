« Maison », une irruption fascinante dans les habitats secrets des animaux

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Elle nous fait découvrir aujourd'hui un album fascinant: "Maison" d’Isabelle Simler qui a reçu mi-octobre le Prix du livre d’architecture pour la jeunesse 2023.

Si nous savons être attentifs, nous pouvons déceler, derrière une branche ou sur les berges d’un étang, l’habitat secret d’animaux variés. Très ingénieux, ils sont tellement surprenants ! Oiseaux, batraciens ou mammifères, petits comme le mulot des champs ou dotés de l’envergure impressionnante de l’orang-outan, tous développent un art inscrit dans l’héritage de leur espèce. Celui de bâtisseurs.

Éditions courtes et longues

Pour présenter les particularités de dissimulation et de confort de 27 d’entre eux, outre le vocabulaire savant mêlé de poésie, Isabelle Simler manie les crayons comme personne et donne vie à son sujet par une technique lumineuse qui lui est propre. L’étincelle cligne dans l’œil du propriétaire des lieux, bien camouflé dans sa maison de terre, de branches, de soie, d’écume ou juste une bulle d’air, telle l’argyronète aquatique. Nous venons à sa rencontre, il nous attendait, comme la chevêchette des saguaros qui regarde le visiteur bien en face de ses grands yeux ronds, depuis la cavité d’un cactus. D’autres guettent, ainsi la « sentinelle des montagnes », la marmotte des Alpes, sortie quelques instants de son invisible refuge enfoui.

Éditions courtes et longues

La diversité des habitats inspire le respect pour la nature. On y décèle l’amour apporté par la faune dans la réalisation de l’abri le plus sûr pour protéger la nichée. Isabelle Simler suscite cette admiration. C’est un plaisir d’observation, pour apprendre à mieux regarder les détails et s’émerveiller des couleurs mauve, turquoise, de reflets dorés ou bruns, de reliefs comme dans le nid de la guêpe commune qui semble jaillir de l’album.

Éditions courtes et longues

Avec les enfants dès 6 ans, partez à la découverte de l’ensemble de l’œuvre de cette illustratrice étonnante, à travers ses livres enchanteurs et magnétiques. Isabelle Simler a reçu le Grand prix de l’Illustration jeunesse 2022 pour son album Les idées sont de drôles de bestioles paru en août 2021 aux Editions courtes et longues.