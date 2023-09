Saint Louis, une royale biographie pour la jeunesse

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Ce mois-ci, elle encourage les jeunes lecteurs à découvrir la vie de saint Louis. Quand le feu de la foi et un vocabulaire choisi illuminent un si grand destin, le pari est réussi.

Le beau et fin visage de la couverture donne irrésistiblement envie d’en savoir plus sur l’homme. Entrez dans cette biographie royale, adaptée aux lecteurs dès dix ans. Biographie royale, vraiment ? Évoquons plutôt la simplicité de vie du roi Louis IX, sa piété et son amour pour la couronne du Christ qui lui feront traverser les mers et affronter les cimeterres recourbés les plus menaçants.

Saviez-vous que le roi faillit renoncer à la couronne pour entrer au monastère, se sentant appelé à la vie monacale au plein cœur de son règne ? Quand il s’en ouvrit à son épouse, Marguerite de Provence, celle-ci le replaça promptement devant la mission première confiée par Dieu. C’est dans une prière commune qu’ils convinrent tous deux de l’origine pernicieuse de cette tentation. La reine ne manquait ni de caractère ni de bon sens !

Derrière le couple royal, de belles figures se dessinent, celles des compagnons d’armes croisés et celle du fils et héritier, Philippe, qui observe l’exemple de son père. Les pauvres et les malades ne sont jamais loin de Louis, attentif et juste envers chacun.

Vrai roi, vrai saint, époux et père, Louis déploie toute la plénitude de ses engagements. Les Editions Emmanuel ont été bien inspirées de confier le sujet à Pauline de Vençay, dans cet opus de l’excellente collection Témoins de l’invisible. Ajusté et captivant, son ouvrage, qui se lit comme un roman, rejoint les lecteurs, férus d’histoire ou non, dans un même plaisir.

Des hagiographies modernisées

Donner à lire des vies de saints aux adolescents d’aujourd’hui peut sembler une gageure. Quand le feu de la foi et un vocabulaire choisi illuminent un si grand destin, le pari est réussi. Faites l’essai en lisant le début aux éventuels réticents pour les encourager. Une fois lancés, grâce aux dialogues et aux rebondissements, ils auront envie de finir l’histoire et peut-être d’en savoir plus sur notre belle Histoire de France.

La collection Témoins de l’invisible donne un coup de fouet au genre des vies de saints. Des plumes variées, parfois récemment révélées, se voient confier telle ou telle grande figure, Carlo Acutis, Don Bosco, Charles de Foucauld, Bernadette, Thérèse de Lisieux, Pauline Jaricot, Sainte Geneviève, et plus récemment Saint Paul et Saint Pierre. Ce sont de bons outils d’évangélisation et de connaissance de l’histoire occidentale chrétienne, à proposer largement.