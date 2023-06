Le dernier Gipsy book : qui sont véritablement les monstres ?

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Ce mois-ci, elle présente le septième tome de la collection Gipsy Book (Mame) paru le 12 mai dernier. De belles pistes de réflexion sur le handicap.

Il faut avoir l’expérience et le doigté de Sophie de Mullenheim pour oser prendre comme toile de fond la fin du XIXe siècle qui, par méconnaissance, associait encore handicap et folie, différence et monstruosité. L’appât du gain et le voyeurisme suscitaient des spectacles, appelés « freak show » dans le monde anglo-saxon. On s’y ruait pour voir les « monstres ».

C’est le cadre du dernier Gipsy book. Sur le devant de la scène, roman pour les grands adolescents. Femme à barbe, homme à deux têtes, géant, nain, adulte aux pieds palmés, tous sont vus et montrés comme des anomalies de la nature par un directeur, lui-même beau comme un dieu. La candide Mary est la jeune pensionnaire d’un hôpital psychiatrique anglais tenu par le Docteur Down. Il a réellement existé et demeure mondialement connu pour ses recherches sur le syndrome portant son nom. Mary, fière de ses boucles blondes et sûre de son charme, avec sa bouille ronde, ses yeux en amande et sa démarche pataude, ne rêve que de monter sur scène « Je veux être actrice ! ».

Quand le cirque arrive dans sa petite ville, elle est irrésistiblement attirée par le chapiteau et perfidement conduite par une main intéressée. La petite ville est alors incandescente : manifestations de la population contre les « monstres », article dans le journal local, enquêtes de police et quêtes personnelles… Ce roman positif, très prenant, fourmille d’ouvertures. Dialogues, images évocatrices et retournements de situation offrent un vrai plaisir de lecture et de réelles pistes de réflexion.

Le fil conducteur, un fameux livre de souvenirs d’un vieux gitan, le Gipsy book, aide ces personnes cabossées à trouver la paix et la sagesse dans ce monde de fous. « Qui sont les monstres ? », interroge à juste titre le journaliste local.