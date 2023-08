Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. En cette période de vacances, elle met en avant l'album "Les belles histoires de Grand-Mère au jardin" (Mame), des contes très doux qui raviront les jeunes enfants.

Heureuses grands-mères de cœur ou d’adoption, vous fourmillez d’idées captivantes pour tenir en haleine les tout-petits que vous accueillez pour les vacances ? Pour nourrir votre imagination et enrichir votre boîte à histoires, voici Les belles histoires de Grand-Mère au jardin(Mame), sept contes merveilleusement doux de Karine-Marie Amiot. Généreuse, elle prend la plume pour notre plus grand plaisir et invente un florilège d’aventures vécues par de gentils animaux de la forêt ou de la ferme.

Dans ce grand album édité avec soin pour qu’il serve longtemps dans une bibliothèque familiale ou d’école, vos tout-petits ainsi que les grands de 6-7 ans, bercés par une voix aimée, rencontreront Pablo l’éléphanteau et la coccinelle à trois points. Ces animaux ont le même âge mais comment faire pour que leur corpulence ne soit pas un obstacle à leur amitié ? Faites confiance à leur ingéniosité, elle est touchante.

Tout comme le vent du soir qui rattrapera les oublis de Petit Doux désireux de fêter sa maman, donnons un coup de pouce à ce petit lapin distrait et laissons-nous serrer par les bras de sa douce mère.

Au soir du dernier jour d’école, la complicité d’une douce et tendre petite souris avec sa maman évoque les dessins que l’on retrouve au fond du cartable.

Avec Plume d’or et sa famille nichée dans l’horloge de la gare, prenons une jolie leçon sur le temps et sa mesure. Sans compter beaucoup d’autres petits héros attachants à découvrir dans des récits poétiques, autour de Grand-Papa Ours qui livre ses secrets ou Zébulon, un caneton farceur…

Et quelles sont belles, les illustrations de Julie Mellan ! Raffinées, elles véhiculent tendresse et amitié, par les yeux rieurs de tous ces petits animaux qui veulent bien faire. Jeune diplômée de l’excellente école Émile Cohl de Lyon, elle est passionnée par l’aquarelle et l’illustration enfantine et cela transparaît.

Le dernier mot du recueil est « amour », et résume parfaitement la tonalité de ces sept contes empreints de douceur et de confiance.