« Jeanne, l’été à Clairlieu », un Trilby moderne 

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Ce mois-ci, elle a jeté son dévolu sur le premier roman de Marie Vigneaud, "Jeanne, l'été à Clairlieu" paru en juin aux éditions Téqui.

Vos enfants savent maintenant bien lire tout seuls mais vous ne savez pas quoi leur proposer ? La collection Mes premiers romans (Téqui) présente, dans ce récit court et charmant, les péripéties d’une famille contrainte de changer de vie en raison du décès récent du papa. Déménager dans une maison en chantier, quitter la sécurité d’un univers familier, accepter que Maman reprenne un travail à temps plein, que de bouleversements ! La belle maison voisine de parents accueillants est un refuge, notamment la cuisine toujours parfumée des bons petits plats de tante Cécile.

Les trois enfants, conduits par Jeanne, grande sœur raisonnable de douze ans, trouvent assez de liberté pour explorer la campagne, ses secrets et ses dangers. Les poules profitent d’une ouverture inopinée de leur cage pour prendre le large et une pêche à mains nues dans la rivière se termine dans une mare de sang. Le grand cousin campagnard a le cœur partagé entre la joie de voir arriver des enfants dans son univers et l’envie de les mettre à l’épreuve, pas toujours très gentiment. Quand ce fougueux adolescent disparaît sur un coup de tête, le box d’un cheval indompté étant découvert vide, la famille imagine le pire. Elle n’a pas tort. Quel été !

Si la couverture pleine de charme et de promesse illustrée par by.bm attire d’abord l’œil des amateurs de bonne littérature jeunesse, la plume espiègle de Marie Vigneaud achève de les séduire, par son esprit positif, faisant penser à un Trilby moderne et à la Comtesse de Ségur.