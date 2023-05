“Juliette et la grande guerre”, un tome 2 aussi palpitant que le premier

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Dans le prolongement de “Un ruban dans les tranchées”, elle a aimé le dernier Anne Riolet, “Le réseau des Flandres”, second tome de la série historique “Juliette et la grande guerre”, destinée aux enfants à partir de 13 ans

La littérature jeunesse fourmille de romans sur la résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Mais vos enfants ont-ils déjà entendu parler de la résistance pendant la première guerre mondiale ? Il est fort à parier que non car les cours d’histoire consacrent peu d’espace à la part que les civils prirent dans la lutte contre l’occupant allemand. Ce roman palpitant d’Anne Riolet, agrégée d’histoire-géographie et mère de famille nombreuse, contribue à réparer cette lacune.

Dans Juliette et la grande guerre. Le réseau des Flandres, le rôle de femmes courageuses ayant vraiment existé est magnifiquement mis en lumière. Le lecteur côtoie notamment la Princesse de Croÿ, châtelaine de Bellignies, à la frontière franco-belge. A ses côtés, Juliette ne trouvera pas le repos que ses parents entendaient lui faire prendre après ses aventures du premier tome Juliette et la grande guerre. Un ruban dans les tranchées, que nous vous conseillons vivement de lire en premier. L’intrépide jeune fille fait clandestinement passer messages secrets et soldats anglais à travers les bois jusqu’en Belgique. Ses chers amis Émile et Charles suivent ses aventures, le cœur serré parfois. Quand elle se trouve emprisonnée dans les geôles allemandes, ils pourraient se désespérer, ce serait mal connaître cette belle jeunesse.

Dans un souci de véracité, Anne Riolet, historienne, fonde son intrigue sur des faits réels, sans manichéisme. De sa plume alerte, elle sait donner vie à des lieux, des atmosphères. Ses personnages sont forts, animés de sentiments parfois complexes. Nos lecteurs, garçons et filles, apprécient le rythme soutenu et le souffle de ces romans qui donnent vie à de jeunes héros en temps de guerre. « Et moi, à leur place, aurais-je eu leur courage ? », s’interrogent-ils.