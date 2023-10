BD : une adaptation très réussie de « Père Elijah »

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs de Aleteia un coup de cœur éditorial. Ce mois-ci, elle applaudit la sortie du tome 2 de la BD "Père Elijah, Une Apocalypse", adaptée du best seller de Michael O'Brien.

Père Elijah, le héros du thriller prophétique de l’auteur canadien Michael O’Brien, poursuit la mission à laquelle il est appelé. Dans ce deuxième tome, De profundis, il est choisi pour sauver l’Église et lutter telle une épée purifiée par les épreuves traversées dans le premier volet du triptyque, paru il y a un an. Son visage se creuse sous la violence des attaques démoniaques dont il se sait entouré, à l’instar du monde entier nimbé de forces destructrices. De sombres personnages ont pour dessein de faire tomber l’Église afin d’instaurer un nouvel ordre et « la paix universelle ». Les sabotages s’intensifient au sein même du Vatican et dans la presse catholique.

Quelles sont ses armes face au Président froid et charismatique qui prépare un gouvernement mondial, éliminant ses ennemis sans états d’âme ? La prière, la sienne et celle de pieux religieux, sa foi et les sacrements reçus et offerts, comme à ce vieux comte solitaire, qui cuve sa haine dans le formol, hanté par le mal commis. Comment Père Elijah peut-il combattre en première ligne alors qu’il porte en lui le glaive de la tentation, par son attirance pour la belle Anna, et la peur de perdre encore un être cher ?

Complémentaire au roman

Cette adaptation en triptyque, dont voici le deuxième volet, est complémentaire du best-seller de 600 pages de Michael O’Brien (Père Elijah. Une apocalypse, 2008, Salvator). Lire l’un puis l’autre, quel que soit l’ordre, permet d’appréhender deux genres littéraires au service d’une même intrigue captivante. Les lecteurs passionnés par le roman le retrouvent avec plaisir en BD et les néophytes ont envie de se plonger ensuite dans l’œuvre originale.

A partir de 14 ans, garçons et filles seront saisis par la tension dramatique et la réflexion sur la menace d’une guerre spirituelle mondiale, par la manipulation.

En fin d’ouvrage, outre des croquis, Nicolas Doucet, l’illustrateur, livre quelques secrets de cadrage et dévoile son travail de recherche sur les décors, les costumes et la physionomie très graphique des personnages. Cela permet de mieux apprécier le neuvième art, cet art visuel, « spectacle de papier ». Saluons la qualité des couleurs profondes, rehaussant les dessins puissants et le texte contenu, en bulles qui cinglent. Tout cela porté par une belle édition sur un papier de qualité. Une belle complémentarité de talents !