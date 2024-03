Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

« Espérant contre toute espérance, il a cru » (Rm 4, 18). C’est en ces termes que saint Paul décrit la foi d’Abraham qui obéit avec confiance au Seigneur qui lui demande : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai » (Gn 12, 1). Avec une foi sans retour, Abraham quitte tout, comme les apôtres que Jésus envoie porter au monde la loi d’amour de son Père. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20), leur promet-il encore, au terme de son séjour parmi les hommes. C’est d’ailleurs sur ces mots, signe de l’alliance nouvelle que le Dieu-Trinité conclut avec son peuple, que se clôt l’évangile de saint Matthieu.

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » : comment ne pas considérer avec ravissement cette promesse que Dieu fait à chacun de ses enfants ? « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » : voilà le remède que le Christ apporte aux cœurs qui désespèrent et qui ploient sous le poids de la souffrance, de la peine et de l’offense. Quand Dieu promet à son peuple de marcher à ses côtés, dans la joie comme dans les tourments, il scelle avec lui l’alliance qui annonce, au soir de cette vie le jour sans fin de l’aube nouvelle. Considérer l’espérance comme remède au désespoir, ce n’est pas mépriser les peines de cette vie, c’est, au contraire, regarder avec confiance la prophétie de l’Apocalypse : « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé » (Ap 21, 4).

Découvrez aussi les citations de grands saints sur l’espérance :