Lors de l'Angélus du dimanche 3 mars, le pape François a médité sur l’Évangile du jour où Jésus chasse les marchands du temple. Il a invité les catholiques à entretenir avec Dieu une relation de tendresse et non un simple échange commercial.

Les « pièces de monnaie » ne peuvent pas remplacer « la tendresse », a averti le pape François en célébrant l’angélus de ce 3 mars 2024, troisième dimanche de carême. Le Pape a partagé sa méditation sur l’Évangile du jour où Jésuschasse les marchands du temple.

Après avoir confié ses lectures pendant quelques jours en raison d’une bronchite, François a pu lui-même lire son texte. Il a invité le baptisé à ne pas faire de la rencontre avec Dieu un « marché », qui aurait pour règle « acheter, payer, consommer ».

Une relation de proximité

La relation avec Dieu, au contraire, doit être « proche et confiante », et non pas « distante et commerciale », a insisté François. Pendant le temps du carême, en préparation à la fête de Pâques, il a exhorté les fidèles à « faire en nous et autour de nous plus de maison et moins de marché ». Il s’agit, a-t-il expliqué à la foule, de répandre « la fraternité » dans les lieux où règne « un silence embarrassant, isolant, parfois même hostile ». Dans sa méditation, François a également enjoint à prier « beaucoup », non pas « comme des marchands avares et méfiants », ni en regardant « sa montre ».