Les quatre sources qui alimentent la prière

La Parole de Dieu, la liturgie de l’Église, les vertus théologales, et “l’aujourd’hui”. L’Église identifie quatre sources pour rendre sa prière vivante.

Dans la vie de chaque chrétien, plusieurs sources permettent d’alimenter sa prière et de s’abreuver de l’Esprit Saint, cette eau vive qui “jaillit en Vie éternelle”. Le Catéchisme de l’Église catholique en identifie quatre.

1

LA PAROLE DE DIEU



En citant saint Ambroise de Milan (339-387), le Catéchisme de l’Église Catholique encourage les croyants à lire souvent la Bible et à accompagner cette lecture par la prière. En lisant et en méditant la Parole de Dieu, en effet, l’homme peut prier et dialoguer avec Dieu dans son cœur. « La prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture pour que se noue un dialogue entre Dieu et l’homme, car ‘c’est à lui que nous nous adressons quand nous prions, c’est lui que nous écoutons quand nous lisons les oracles divins’ ». [CEC 2653]

2

LA LITURGIE DE L’ÉGLISE



Une autre source qui alimente la prière des fidèles est la liturgie de l’Église. « La mission du Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la Liturgie sacramentelle de l’Église, annonce, actualise et communique le Mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie », souligne le Catéchisme. Pendant et après la messe, le chrétien garde en son cœur un esprit de prière, et prolonge celle qui a commencé avec la Liturgie : « La prière intériorise et assimile la Liturgie pendant et après sa célébration. Même lorsqu’elle est vécue « dans le secret » (Mt 6, 6), la prière est toujours prière de l’Église, elle est communion avec la Trinité Sainte. » [CEC 2655]

3

LES VERTUS THÉOLOGALES



La charité, la foi et l’espérance, qui sont les trois vertus théologales, sont sources de toute prière. Comme le souligne le Catéchisme de l’Église Catholique : « On entre en prière par la porte étroite de la foi ». L’Esprit Saint éduque aussi « à prier dans l’espérance », en attendant le retour du Christ, et encourage à puiser dans l’Amour qui est « source » et « sommet de la prière ».[CEC 2656-2658]

4

« L’AUJOURD’HUI »



C’est dans les évènements de chaque jour que l’homme peut trouver des raisons de prier. C’est dans le présent qu’il peut rencontrer Dieu: « ni hier ni demain, mais aujourd’hui » [CEC 2659]. Comme le chante le psalmiste, « aujourd’hui, puissiez-vous écouter sa voix ; n’endurcissez pas vos cœurs » (Ps 94).