Corée du sud : le bel effort de carême des catholiques de Suwon

Le diocèse de Suwon, au nord-ouest de la Corée du sud, propose aux fidèles de participer à une campagne de don de sang. Un effort de carême dédié symboliquement à la vie, et à la sanctification des familles qui la donnent. Un beau message.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Pour ce carême 2024, Mgr Linus Lee Seong-hyo, l’évêque auxiliaire du diocèse de Suwon, situé au sud de Séoul, au nord-ouest du pays, a lancé une campagne de don de sang pour le partage de la vie, lors d’une messe à l’église Sanghyeon-dong, le 21 février dernier. Une campagne qui débute pendant ce carême 2024, mais qui devrait se poursuivre après Pâques, a encore indiqué le diocèse, et qui a pour objectif de soutenir les personnes dans le besoin, notamment les patients atteints de leucémie. « Le sens symbolique de cette campagne de don de sang est de partager la vie, et de sanctifier la famille qui protège cette vie », a ainsi déclaré l’évêque lors de la messe, soulignant que le don de sang est un « acte de don de soi ».

Une église en pleine expansion

Pour soutenir cette grande campagne de collecte, et ce beau message symbolique, le diocèse a indiqué que les différentes paroisses du diocèse vont organiser des campagnes de don de sang, avec des camions de collecte accessibles, sur les parvis. Preuve supplémentaire s’il le fallait, que l’Église catholique coréenne est particulièrement dynamique et en pleine expansion. Elle est également très reconnue pour ses efforts humanitaires et ses activités de soutien aux communautés pauvres et marginalisées. Une enquête réalisée en 2023, par le groupe coréen G&Com Research, sur la confiance sociale au sein de l’Église coréenne, mettait ainsi en lumière que la religion catholique était celle qui inspirait le plus confiance à la population.

Le nombre de catholiques dans ce pays est ainsi passé d’un peu moins de 4 millions en 1999 à 5,9 millions en 2018, soit une augmentation de 48,6%. Et en ce début 2024, l’archidiocèse de Séoul compte près de mille prêtres pour 1,5 millions de catholiques. Un dynamisme toujours croissant pour cette église coréenne, où les ordinations sont nombreuses et les fidèles impatients d’un beau projet en perspective: l’accueil des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) en 2027.