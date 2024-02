Vous avez dit pénurie de prêtres ? Pas ici !

16 prêtres et 25 diacres ont été ordonnés en deux jours, le 1er et 2 février 2024, dans la cathédrale de Myeongdong, à Séoul. Alors que les vocations sont en perte de vitesse dans de nombreux pays, l’Église en Corée du Sud témoigne d’un beau dynamisme.

Belle nouvelle pour l’Église en Corée du Sud ! L’archidiocèse de Séoul a accueilli début février 25 ordinations diaconales et 16 ordinations sacerdotales. Pendant deux jours, le 1er et le 2 février, la cathédrale de Myeongdong a résonné au rythme des messes. 25 séminaristes ont été ordonnés diacres et le lendemain 16 diacres sont devenus prêtres. D’ici un an, les diacres seront à leur tour ordonnés prêtres.