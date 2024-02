Jésus (aussi) a prié avant chaque moment décisif de sa vie

Jésus a toujours prié avant de devoir prendre une décision importante et chacun est invité à faire de même.

La vie de Jésus sur terre est un exemple à imiter. Cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne sa vie de prière. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle toutes les fois où le Christ a prié avant un événement majeur de sa vie (CEC 2600) :

Jésus prie avant les moments décisifs de sa mission : avant que le Père témoigne de lui lors de son Baptême et de sa Transfiguration, et avant d’accomplir par sa Passion le Dessein d’amour du Père. Il prie aussi avant les moments décisifs qui vont engager la mission de ses Apôtres : avant de choisir et d’appeler les Douze, avant que Pierre le confesse comme » Christ de Dieu » et afin que la foi du chef des Apôtres ne défaille pas dans la tentation.