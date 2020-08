La prière de bénédiction de saint Louis sur ses enfants

Les pères sont appelés par Dieu à être un exemple spirituel pour leur famille en encourageant et guidant la prière familiale et en menant une vie vertueuse. Une façon pour les pères de rendre encore plus présente la prière au sein de leur famille est de bénir régulièrement leurs enfants.

Il existe des traces de bénédiction de ce genre à travers la Bible, surtout dans l’Ancien Testament, tel que la bénédiction d’Isaac sur son fils Jacob (Gn 27). Saint Louis, roi de France, avait à cœur sa paternité et faisait tout son possible pour être non seulement un bon roi mais aussi un père exceptionnel.

Il avait écrit une belle lettre à son fils, à la fin de laquelle il avait composé une prière de bénédiction. Cette prière peut être adaptée et utilisée par n’importe quel père ou parent, pour invoquer la grâce de Dieu sur son enfant.

Je te donne toute la bénédiction qu’un père peut et doit donner à son fils, et je prie Notre Seigneur Dieu Jésus-Christ que, par sa grande miséricorde et par les prières et par les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et des anges et des archanges, de tous les saints et de toutes les saintes, il te garde et te défende que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté, et qu’il te donne grâce de faire sa volonté afin qu’il soit servi et honoré par toi ; et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu’après cette mortelle vie nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, là où nous puissions le voir, aimer et louer sans fin, Amen.

A lui soit gloire, honneur et louange, qui est un Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, sans commencement et sans fin . Amen.