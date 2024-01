Le nom de Jésus, la prière parfaite

Le mois de janvier est traditionnellement consacré au saint nom de Jésus dont la fête est célébrée chaque 3 janvier.

Si vous commencez à perdre de vue ce qu’est la foi et la différence qu’apporte le fait d’être chrétien, il vous suffit de dire un mot, qui est la prière parfaite : « Jésus » ! Saint Jean promet : « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jn 5,13). Cette vie éternelle commence déjà à animer et à transformer votre vie terrestre chaque fois que vous prononcez ce Saint Nom. Le prêtre italien Raniero Cantalamessa le rappelle : « Répéter le nom de Jésus, avec foi en la puissance du Seigneur, brisera le fil de la pensée mauvaise ou inutile et installera progressivement en vous l’esprit qui était dans le Christ Jésus ».

Saint Paul, qui parlait à partir de son expérience personnelle, donne le meilleur conseil qu’il connaisse aux communautés chrétiennes : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (Rm 10,13). Ce salut promis signifie pouvoir échapper à sa propre finitude. Prier le Saint Nom peut même avoir un effet positif sur le mal commis : « Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus » (1 Jn 2,12). La communion entre les chrétiens devient une réalité, car tous appartiennent à Dieu dans le nom de Jésus.

Le mystique anglais Richard Rolle (+1349) écrit : « Si tu penses continuellement au nom de Jésus et que tu le tiens fermement, il purifie ton péché et enflamme ton cœur ; il clarifie ton âme, il enlève la colère et éloigne la lenteur. Il accroît l’amour et accomplit la charité. Il chasse le diable et éteint la peur. Il ouvre le ciel et fait d’une personne un contemplatif. Il éloigne tous les vices de celui qui aime. »

Prononcez avec dévotion le nom de Celui qui ne cesse de vouloir vous appeler ses amis. Pour les chrétiens, ce nom est particulièrement important car, comme le dit saint Bernardin de Sienne : « Le nom de Jésus est le plus grand honneur du croyant » par lequel les prières de l’Église « montent au ciel jusqu’à la fin des temps ».

Enfin, nous pouvons répéter avec saint Bernard :