Commentant l'évangile dans lequel Jésus guérit la belle-mère de Simon-Pierre, le pape François a invité les catholiques à se défaire de l'image d'un Dieu "froid et distant" dans son angélus dominical du 4 février 2024.

« Avons-nous découvert le visage de Dieu comme Père de la miséricorde, ou croyons-nous et proclamons-nous un Dieu froid et distant ? ». C’est la question qu’a posée le pape François aux fidèles catholiques en célébrant la prière de l’angélus, le 4 février 2024, sur la place Saint-Pierre. Méditant le passage de l’évangile de saint Marc (Mc 1, 29-39) dans lequel Jésus opère de nombreuses guérisons en allant « à la rencontre de l’humanité blessée », le Pape a souligné devant la foule que Dieu « n’est pas un maître détaché qui nous parle d’en haut ».

Le chef de l’Église catholique a ainsi appelé à « abandonner le Dieu que nous croyons connaître », et à se défaire de « l’idée d’un Dieu distant, froid, indifférent à notre sort ». Le Dieu chrétien est en effet « un Père plein d’amour qui se rend proche, qui visite nos maisons, qui veut sauver et délivrer, guérir de tous les maux du corps et de l’esprit », a-t-il assuré. Exhortant à ne pas se contenter d’être des « chrétiens de sacristie » ou des « chrétiens de salon » qui prient « seulement pour (se) sentir en paix », le pape François a invité le peuple des fidèle à « aller vers les autres pour répandre la consolation de Dieu ». Car la foi, a-t-il insisté, n’est pas « une consolation intimiste qui nous laisse tranquilles ».