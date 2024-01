Angélus : « Le Seigneur ne veut pas de ‘followers’ superficiels », avertit le Pape

« Le Seigneur ne veut pas de prosélytes, il ne veut pas de ‘followers’ superficiels, mais des personnes qui s’interrogent et se laissent interpeller par sa Parole », a lancé le pape François lors de l’Angélus de ce dimanche 14 janvier. Il a insisté sur le fait de témoigner de sa foi.

Lors de l’Angélus de ce dimanche 14 janvier, le pape François a demandé aux fidèles d’annoncer l’Évangile en s’appuyant sur l’exemple des premiers disciples. Il raconte que « leur cœur était tellement rempli de joie qu’ils ont immédiatement ressenti le besoin de communiquer le don qu’ils avaient reçu ». Il ajoute qu’ils n’avaient pas été en recherche d’« informations sur Dieu », de « signes » ou bien de « miracles », mais bien d’une rencontre avec Jésus. « La foi, en somme, n’est pas une théorie, mais une rencontre, c’est aller voir où le Seigneur habite et demeurer avec lui », a-t-il confié.

« Le Seigneur ne veut pas de ‘followers’»

Le souverain pontife explique que le véritable disciple du Christ est celui qui le cherche, qui demeure avec lui et qui l’annonce. « Le Seigneur ne veut pas de prosélytes, il ne veut pas de ‘followers’ superficiels, mais des personnes qui s’interrogent et se laissent interpeller par sa Parole », a-t-il ajouté depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican. En conclusion, il interroge les fidèles venus l’écouter : « Cherchons-nous le Seigneur, ou sommes-nous installés dans une foi faite d’habitudes ? Demeurons-nous avec lui dans la prière, […] Et enfin, ressentons-nous le besoin de partager notre joie ? ».