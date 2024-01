Pour bien commencer la semaine, rien de tel qu'un hymne à la gloire de l'Eucharistie chanté par le groupe Voces 8. Frissons garantis !

Saint Thomas d’Aquin en aurait eu des frissons, lui aussi. Difficile de faire autrement lorsque son hymne « O salutaris hostia » est repris par le groupe Voces 8. Le 19 janvier 2024, les huit chanteurs de ce groupe polyphonique ont publié une vidéo qui révèle une performance à couper le souffle. Chacun avec une voix différente, ils laissent place à un chant d’une harmonie parfaite, pour le plus grand bonheur des oreilles.

Un hymne à la gloire de l’Eucharistie

« O salutaris hostia » est un hymne catholique célèbre, composé par le prince des scolastiques pour la fête du Saint-Sacrement. Il glorifie l’Eucharistie et commémore la présence réelle de Jésus Christ dans l’hostie, consacrée des mains du prêtre lors de la messe. Thomas d’Aquin, prêtre dominicain et l’un des plus grands théologiens, a également écris « Panis Angelicus » et « Tantum Ergo ». Découvrez les paroles de ce magnifique hymne :

O salutaris Hostia

Quae cœli pandis ostium.

Bella premunt hostilia;

Da robur, fer auxilium.

Ô réconfortante Hostie,

qui nous ouvre les portes du ciel,

les armées ennemies nous poursuivent,

donne-nous la force, porte-nous secours.

Uni trinoque Domino

Sit sempiterna gloria:

Qui vitam sine termino,

Nobis donet in patria.

Au Seigneur unique en trois personnes

soit la gloire éternelle ;

qu’il nous donne en son Royaume

la vie qui n’aura pas de fin.

Sous Louis XII, un autre couplet a été ajouté spécialement pour la France : il était de tradition de le chanter sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de Paris, au moment de l’élévation :

O vere digna Hostia,

Spes unica fidelium,

In te confidit Francia,

Da pacem, serva lilium

Ô vraiment digne Hostie,

unique espoir des fidèles,

en toi se confie la France,

donne-lui la paix, conserve le lys.