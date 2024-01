Confirmé, l’acteur Shia LaBeouf envisagerait… le diaconat !

L'acteur Shia LaBeouf, converti au catholicisme après avoir incarné Padre Pio, a reçu le sacrement de confirmation dimanche 31 décembre. Et ce n'est pas tout : son parrain de confirmation, le capucin Alexander Rodriguez, a révélé que le nouveau confirmé envisageait désormais le diaconat.

C’est officiel : l’acteur hollywoodien Shia LaBeouf a fait le grand saut dans la religion catholique. Dimanche 31 décembre 2023, l’acteur a reçu le sacrement de confirmation des mains de Mgr Robert Barron, évêque de Winona Rochester, entouré des Frères Mineurs Capucins. « Nous sommes ravis d’annoncer que notre cher ami Shia LaBeouf est pleinement entré dans l’Église le week-end dernier par le sacrement de confirmation », ont partagé ces derniers le 2 janvier sur leurs réseaux sociaux. « Shia LaBeouf, connu pour son incroyable talent et sa passion dans l’industrie du divertissement, s’est engagé dans un véritable itinéraire spirituel qui l’a amené à embrasser les enseignements de l’Église catholique. Sa décision d’entrer pleinement dans l’Église témoigne de son désir sincère de grandir dans sa relation avec Dieu et de vivre les valeurs de l’Évangile », poursuivent-ils.

Et loin de s’arrêter à ce seul sacrement, Shia LaBeouf semble déterminé à poursuivre son engagement par le diaconat, révèle son parrain de confirmation à Catholic News Agency. « Il a simplement dit spontanément : “Je veux devenir diacre”, et il ressent toujours cela », affirme ainsi le moine.

Transformé par le rôle de Padre Pio

Âgé de 37 ans, Shia LaBeouf était initialement connu pour son rôle dans la trilogie « Transformers ». C’est cependant en 2022, lorsque se termine le tournage du film « Padre Pio », réalisé par Abel Ferrara, que Shia fait parler de lui en révélant qu’incarner ce grand saint l’a poussé à se convertir et à demander le baptême. Plus tard, il a confié que la messe en latin le touchait tout particulièrement et avait contribué à renforcer sa volonté de se convertir. Le film Padre Pio, sorti le 2 juin 2023 aux États-Unis, raconte l’histoire de ce mystique italien qui a reçu toute sa vie les stigmates du Christ, dans une Italie en proie à la Première guerre mondiale et à la faim.