Sept citations de Padre Pio pour affronter le diable

« L’âme humaine est le champ de bataille entre Dieu et Satan ».



« Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne ; au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut attraper personne. Et vous, donc, gardez vos distances. Si vous êtes trop près, vous vous laissez prendre ».



« Le diable ne veut pas perdre cette bataille. Il prend de nombreuses formes. Depuis plusieurs jours, il m’apparaît avec ses esprits infernaux, armés de bâtons et d’outils de fer. L’une des difficultés est qu’ils apparaissent sous de nombreux déguisements ».



« N’ayez pas peur de toutes les embûches que vous tend le démon : Jésus est toujours avec vous. Il combattra avec et pour vous. Jamais il ne permettra que vous soyez trompés et vaincus ».



« Le démon n’a qu’une porte pour entrer dans notre âme : la volonté. Il n’y a pas de portes secrètes. Aucun péché n’est un péché s’il n’est pas commis avec la volonté. Quand il n’y a pas d’action de la volonté, il n’y a pas de péché, mais seulement une faiblesse humaine ».



« Souvenez-vous que si le diable fait du bruit, c’est qu’il est encore dehors et pas encore dedans. Ce qui doit faire peur, c’est sa paix et son harmonie avec l’âme humaine. Ce qui vient de Satan commence par le calme et se termine par la tempête, l’indifférence et l’apathie ».



« Jésus est toujours avec vous, même lorsque vous ne ressentez pas sa présence. Il n’est jamais aussi proche de vous que lors de vos combats spirituels. Il est toujours là, près de vous, vous encourageant à mener le bon combat ; il est là pour parer les coups de l’ennemi afin que vous ne soyez pas blessé ».