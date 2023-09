Le lien particulier de Padre Pio avec les anges

Si le saint capucin a souvent reçu des assauts des anges déchus, il bénéficiait aussi d'une protection toute particulière des anges célestes.

S’il y a un saint de notre époque qui a exhorté les fidèles à se tourner vers les anges dans la prière, c’est bien Padre Pio. Il était conscient de leur puissante protection et de l’importance de leur mission pour le salut des âmes.

Padre Pio avait des charismes considérables et la dimension surnaturelle de sa foi se manifestait de manière éclatante dans sa vie. Il avait des dons de guérison, de bilocation, de prophétie, de science infuse, d’extases. Il pouvait lire dans les cœurs, rappelant même aux pénitents les péchés qu’ils oubliaient de mentionner dans le confessionnal. Au cours de sa vie, il a aussi parlé avec des âmes du purgatoire qui venaient lui demander des prières et, depuis son enfance, il s’entretenait souvent également avec son ange gardien.

Padre Pio et les anges

C’est dans ces correspondances avec ses directeurs spirituels que Padre Pio évoque des rencontres avec des créatures angéliques. Il décrit en détail des visites d’anges célestes, des locutions, mais aussi des visions et des luttes constantes avec les anges déchus.

Vers 1912, le confesseur de Padre Pio, face à tant de phénomènes surnaturels avec les anges, décide de lui écrire quelques lettres en grec et en français, des langues totalement inconnues du saint italien pour voir ce qui arriverait. Quand Padre Pio les reçut, il comprit tout, et beaucoup de personnes furent témoins de cela. Interrogé par son confesseur sur ce fait étonnant, Padre Pio a répondu « Vous savez, mon ange gardien m’a tout expliqué ».

Dans une autre lettre, Padre Pio écrit à son confesseur : « Les créatures célestes ne cessent de me rendre visite et de me faire goûter à l’ivresse des bienheureux ».

Les anges l’aidaient aussi particulièrement face aux assauts de Satan et aux pièges qu’il tendait à Padre Pio. Cette participation active des anges célestes dans sa vie montre que le grand saint avait besoin d’une protection toute particulière du Ciel.

La transverbération

Le 5 août 1918, Padre Pio a vécu aussi un phénomène mystique rare qui s’appelle la transverbération. Le saint explique qu’une créature mystérieuse était apparue devant lui, lui transperçant l’âme avec une lance très fine.

Dans l’histoire de l’Église, d’autres saints ont fait cette expérience spirituelle, dont la plus connue est sainte Thérèse d’Avila. Cette grande sainte racontait qu’elle avait vu un bel ange tenant un long dard doré avec une sorte de feu sur la pointe, qui le lui avait planté dans le cœur puis retiré.

Padre Pio n’a jamais révélé explicitement l’identité de cette créature céleste, mais quelques jours plus tard, elle est réapparue pour marquer le corps du capucin italien des signes de la Passion : les stigmates. C’était le 20 septembre, alors que Padre Pio commençait une neuvaine à saint Michel Archange.

Dans une lettre à son directeur spirituel, il raconte que cette créature était apparue avec « les mains, les pieds et le côté droit ensanglantés ». Quand elle est disparue, Padre Pio s’est retrouvé avec des blessures – les stigmates – aux mêmes endroits. Nombreux sont ceux qui pensent que ce personnage mystérieux était saint Michel Archange.