Lors de l'Angélus du dimanche 31 décembre 2023, fête de la Sainte-Famille, le pape François a insisté sur la "capacité d'émerveillement" comme l'une des clés de l'union familiale.

En s’incarnant comme l’Enfant Jésus, « Dieu est venu habiter nos vies, avec ses problèmes », a expliqué le pape François lors de sa méditation de l’Angélus du 31 décembre 2023, en la solennité de la Sainte-Famille. Devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, le pape a invité les familles d’aujourd’hui à s’identifier à l’expérience de pauvreté vécue par la famille de Jésus.

Dans l’Évangile du jour, « la Sainte Famille arrive au temple et y apporte les offrandes les plus humbles et les plus simples prévues, en témoignage de sa pauvreté ». Le pontife argentin a relevé cette interrogation : « Comment se fait-il que la Famille de Jésus, la seule famille de l’histoire qui puisse se vanter de la présence de Dieu en chair et en os, au lieu d’être riche, soit pauvre ? »

Pour le pape, ce récit montre que Dieu s’est incarné avec humilité dans une vie ordinaire. « Il n’est pas venu déjà adulte, mais comme un tout petit enfant dans le sein d’une femme ; il a vécu dans une famille, fils d’une maman et d’un papa ; c’est là qu’il a passé la plus grande partie de son temps, grandissant, apprenant, dans une vie faite de quotidienneté, de discrétion et de silence », a-t-il insisté.

« S’émerveiller du miracle de la vie »

Dieu peut ainsi dire à toutes les familles: « Si vous vous trouvez en difficulté, je sais ce que vous ressentez, je l’ai vécu : ma mère, mon père et moi-même en avons fait l’expérience ; dites-le aussi à votre famille : vous n’êtes pas seuls ! », a expliqué François.

En rappelant que lors de leur passage au Temple, « Joseph et Marie s’étonnaient de ce qui était dit de Jésus », le Pape a invité les parents actuels à cultiver « la capacité d’étonnement », qui peut être « un secret pour bien s’entendre en famille ». « Il est bon de savoir s’émerveiller aussi de son propre conjoint, par exemple en le prenant par la main et en le regardant dans les yeux le soir pendant quelques instants, avec tendresse », a relevé le Pape.

Il a aussi exhorté à « s’émerveiller du miracle de la vie, des enfants, en trouvant le temps pour jouer avec eux et pour les écouter », a insisté le Pape, rappelant l’importance de la gratuité des temps de promenade et de jeu avec les enfants. Il a aussi invité à s’émerveiller de « la sagesse et de la sérénité des grands-parents, qui ramènent la vie à l’essentiel ». Le pape François a enfin invité à s’inspirer de Marie pour transmettre aux autres « la beauté de l’étonnement », tout en soulignant que chacun doit s’émerveiller de « sa propre histoire d’amour » avec Dieu, malgré « les aspects négatifs » qui marquent toute existence humaine.