Le cardinal Pietro Parolin a consacré un nouveau sanctuaire marial au Sénégal le 9 décembre : Notre-Dame-de-la-Délivrande de Popenguine, dans le diocèse de Dakar.

Un nouveau sanctuaire pour Marie ! Le 9 décembre, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a consacré le sanctuaire, Notre-Dame-de-la-Délivrande de Popenguine, dans le diocèse de Dakar. « Numéro 2 » du Vatican, il a effectué le déplacement dès le 7 décembre pour Dakar où il est resté jusqu’au 10 décembre. « Nous sommes tous et toutes comblés de joie parce que nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie« , a ainsi déclaré le prélat lors de l’homélie. « Aujourd’hui, notre joie est encore plus grande parce que nous sommes venus pour consacrer sa maison, le sanctuaire marial de Popenguine. » « Animée par la foi et la grâce de Dieu, l’Église au Sénégal est au service des communautés et contribue généreusement au gain commun, à la croissance et au développement du pays et de son peuple en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et des œuvres sociales », s’est encore réjoui Mgr Parolin.

Un petit bout de Normandie… à Popenguine

Popenguine est une petite ville côtière située à 70 kilomètres de Dakar. Le sanctuaire, gigantesque, s’étend face à l’océan sur une superficie de 20.800 m2. Sa construction représente un coût de plus de 4 millions d’euros. L’édifice, dont le chantier avait débuté en février 2023, peut accueillir plus de 500 personnes. La construction de l’église initiale, Notre-Dame-de-la-Délivrande avait été entamée à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion d’un vicaire apostolique français qui trouvait que les lieux ressemblaient à sa Normandie natale où se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, à Douvres. On y trouve donc une statue de la Vierge identique.

La statue de la Vierge installée à l’extérieur du sanctuaire. Fran6Concept

C’est le pape saint Jean Paul II qui, lors de sa venue au Sénégal en 1992, érigea cette église en basilique mineure. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent en ce lieu pour y implorer l’intercession de Notre-Dame de la Délivrande, à qui est consacré le Sénégal. « Aimez à venir ici seul, en famille, en groupe, en association, en communauté et laissez-vous accueillir par la Madone qui vous tend les bras avec son fils », a exhorté le cardinal Parolin.

