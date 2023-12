Les paroisses d'une cinquantaine de villes espagnoles réciteront le rosaire ce 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Ce mouvement de prière inédit se développe depuis un mois et a pour cause la réinvestiture du gouvernement, dont les orientations sont considérées par certains comme une menace pour l'unité du pays.

En Espagne, des catholiques laïcs ont lancé l’initiative d’un rosaire à l’échelle nationale le 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception. Madrid, Barcelone, Alicante, Carthagène, Cordoue, Grenade, La Palma, Malaga… Les paroisses d’au moins 50 villes ont décidé de suivre le mouvement et s’uniront par la prière du chapelet afin de réclamer l’aide de la Vierge Marie pour l’unité de leur pays, considéré en état de « faillite morale et spirituelle ». Sur les affiches qui annoncent les différents lieux et heures de récitation de la prière mariale, deux phrases reviennent : l’une de saint Antoine-Marie Claret, selon lequel « c’est dans le saint Rosaire que se trouve le salut de l’Espagne »; l’autre de sainte María de las Maravillas de Jesús, « l’Espagne sera sauvée par la prière ».

« La Vierge Marie est notre consolation et notre espérance. Sous son manteau, nous attendons avec foi et calme l’aide dont nous avons besoin », ont notamment déclaré les organisateurs dans le « Manifeste du Rosaire pour l’Espagne » publié le 5 décembre.