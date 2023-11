Mgr François Touvet, 58 ans, a été nommé ce mardi 21 novembre par le pape François coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Il était jusqu’à présent évêque du diocèse de Châlons.

Mgr François Touvet vient nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon par le pape François pour opérer une transition en douceur avec Mgr Dominique Rey. Cette décision intervient plusieurs mois après la suspension des ordinations sacerdotales dans le diocèse de Fréjus-Toulon en juin 2022 et la visite apostolique menée début 2023 par deux évêques français, dont le cardinal Aveline. Celui qui deviendra très probablement le nouvel évêque du diocèse, un évêque coadjuteur est nommé au côté de l’évêque diocésain avec droit immédiat de succession, présente un profil classique. Il n’est ni un “conservateur” affirmé ni un “progressiste” forcené. Né en 1965, il est entré au séminaire de Paray-le-Monial après l’obtention de son baccalauréat à Paris. Après sa formation aux séminaires de Besançon, puis de Lyon, il a été ordonné prêtre en juin 1992 pour le diocèse de Dijon.

Scout et ancien militaire

François Touvet a grandi dans une famille de militaires. Dans sa jeunesse, il a été éclaireur puis routier chez les Guides et scouts d’Europe, où il a prononcé sa promesse en 1977. L’évêque champenois est lui-même officier de réserve et est le beau-frère du général Pierre de Villiers, ancien chef d’Etat-Major des armées. D’abord prêtre dans le diocèse de Dijon, il a servi comme vicaire paroissial, curé de doyennés – regroupement de plusieurs paroisses – vicaire épiscopal de la zone Nord, ou encore vicaire général. Il s’est fait remarquer en faisant de l’apostolat de terrain. Il a notamment lancé des camps de jeunes itinérants sur des péniches sur les canaux de Bourgogne. Il s’est aussi beaucoup engagé dans la pastorale des jeunes, notamment comme conseiller religieux des Scouts d’Europe et aumônier des Scouts unitaires de France et aumônier diocésain du Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ).

Le père Touvet a intégré le diocèse aux Armées françaises de 2011 à 2015, comme aumônier du 61ème Régiment d’Artillerie de Chaumont, et aumônier de la Compagnie de Gendarmerie départementale de Langres. Dans le diocèse de Langres, il a aussi servi en paroisse et a assisté l’évêque comme vicaire épiscopal et vicaire général, entre 2010 et 2015.

Au service de ses fidèles

Nommé évêque de Châlons en 2015, il avait alors 50 ans, il a remanié les paroisses dont il avait la charge avec une logique « d’oasis » animées par des fraternités de prêtres et de laïcs ouvertes, disséminées sur le territoire pour être à portée de tous, explique Jean-Marie Guénois, le spécialiste de l’Eglise catholique du Figaro. Cela dans l’objectif de lutter contre « l’esprit de chapelle qui divise dans une Église qui elle, unit » avait-il insisté dans un portrait diffusé sur KTO en mai 2022.

Deux ans auparavant, au début de la crise du Covid-19, l’évêque avait eu l’idée d’organiser une immense messe en plein air sur un parking. Mgr François Touvet prend son rôle d’évêque d’autant plus à cœur qu’il « constate la sécularisation et la paganisation de notre société », a-t-il confié au média la Nef en juin 2023. Mais « cela m’enthousiasme », assure-t-il. « L’évêque doit parler courageusement, représenter l’Église avec assurance, enseigner la foi catholique sans arrangement. […] L’évêque est souvent un martyr, parfois plus en interne qu’en externe. Je retiens surtout qu’il est un « prophète de l’espérance » (saint Jean Paul II) ».

La messe d’accueil de Mgr Touvet comme évêque coadjuteur sera célébrée le dimanche 10 décembre 2023 à 16h en la cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon