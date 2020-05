La messe en voiture fait son entrée à Châlons-en-Champagne

Puisque les messe publiques ne sont pas autorisées dans les sanctuaires avant le mardi 2 juin, ou au mieux pour la Pentecôte, les paroisses de France rivalisent d’imagination et se creusent les méninges pour proposer des célébrations qui respectent rigoureusement les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du déconfinement. Certaines encouragent de réserver des places pour des messes à moins de 10 personnes sur des plateformes numériques et d’autres vont jusqu’à proposer… des messes en voiture.

C’est le cas du diocèse de Châlons (Marne) qui donne rendez-vous aux fidèles dimanche 17 mai… sur un parking. On savait que ce type de célébration se pratiquait aux États-Unis mais il semble que le principe se soit exporté. Rendez-vous est donc donné aux voitures sur le parking du Capitole, une vaste salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 4.500 personnes. La communion se fera dans les mains, sans sortir du véhicule, et après désinfection au gel hydroalcoolique. Quant aux chants, ils sont à télécharger en avance sur le site du diocèse et il sera possible d’écouter la célébration sur son autoradio pour mieux la suivre. Une idée originale qui permet de vivre sa foi tout en restant dans les clous.