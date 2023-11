L'Église catholique fête Sainte Cécile, patronne des musiciens, le 22 novembre. Si l'on sait peu de choses de cette grande martyre chrétienne, une jeune carmélite nommée Thérèse lui a voué une véritable admiration, qu'il est possible de lire dans l'un de ses poèmes.

Sainte Cécile est considérée comme l’une des plus grandes martyres chrétiennes. Fêtée le 22 novembre, elle est citée au canon de la prière eucharistique, et a été déclarée patronne des musiciens en raison de son chant qui a, dit-on, continué de monter vers le ciel lors de son supplice. Son courage, la constance de sa foi et sa grande pureté de corps et d’esprit en font un exemple pour tous les chrétiens, et particulièrement pour les jeunes femmes. Cela, une autre grande sainte l’avait bien compris, grande sainte paradoxalement surnommée « petite Thérèse« .

Alors qu’elle se rend à Rome pour obtenir du Pape l’impossible — son entrée au Carmel à 15 ans —, Thérèse Martin découvre la vie de cette jeune noble romaine qui convertit aussi bien son époux que son beau-frère païens. « Ah, quel voyage ! Il m’a plus appris par moi-même que les longues années d’études », écrit alors la petite Thérèse dans son journal l‘Histoire d’une âme. « J’ai vu de belles choses, j’ai contemplé les merveilles de l’art et de la religion, j’ai surtout marché sur la terre même des apôtres, la terre trempée dans le sang des martyrs, et mon âme s’est dilatée au contact des choses saintes ».

Un « coup de foudre » spirituel avec Cécile

En arpentant les rues de la ville éternelle, elle entre dans la basilique Sainte-Cécile-du-Trastevere, bâtie sur les restes de la maison de Cécile et Valérien. C’est le « coup de foudre » spirituel pour la jeune fille, qui rêvait encore de partir aux quatre coins de la Terre pour évangéliser et y subir le martyre :

« Avant le voyage à Rome, je n’avais pas de dévotion particulière pour cette sainte, mais en visitant la maison transformée en église [la basilique Sainte-Cécile du Trastevere], le lieu de son martyre, et en apprenant qu’elle a été proclamée reine de l’harmonie non pas à cause de sa belle voix ou de son talent pour la musique, mais en souvenir du chant virginal qu’elle a fait entendre à son Époux céleste caché au fond de son cœur, j’ai ressenti pour elle plus que de la dévotion : une véritable tendresse d’amie… Elle est devenue ma sainte préférée, ma confidente intime. »

C’est ainsi que Thérèse consacra tout un poème à Cécile, écrit le 28 avril 1894. Elle l’envoya à sa sœur Céline, qui fêtait alors ses 25 ans tout en s’occupant de leur père, Louis Martin, malade. En voici un extrait :