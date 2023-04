Sainte Cécile est une des vierges martyres les plus connues de l'Église catholique. Mais certains ignorent qu'elle était mariée à un homme du nom de Valérien, un païen qu'elle a converti et qui est lui aussi mort en martyr. Il est fêté le 14 avril.

Sainte Cécile est bien connue des catholiques, qui la considèrent comme l’une des premières vierges martyres de l’Église et la vénèrent en tant que sainte patronne des musiciens. Moins célèbre est son époux, Valérien, mort en martyr avant elle, alors qu’il s’était converti du paganisme au christianisme.

Cécile, jeune femme noble d’une grande beauté, avait été promise à Valérien, un païen lui aussi issu de la noblesse romaine. Mais la jeune femme, profondément chrétienne, avait fait vœu de chasteté et choisi de consacrer sa vie à Dieu. Très pieuse, elle prie ardemment quelques jours avant son mariage, afin que son désir de virginité ne soit pas entaché par son union avec Valérien. Selon la Légende dorée, un ouvrage médiéval qui recense la vie de grands saints, Cécile avoue alors à Valérien son vœu dans le secret de l’appartement nuptial.

Fais-moi voir cet ange. S’il vient de Dieu, je ferai ce que tu me dis.

Alors que Valérien ne savait rien de la foi de sa jeune épouse, celle-ci lui dit fermement : « Aucune main profane ne peut me toucher parce qu’un ange de Dieu veille sur mon corps avec une extrême sollicitude. S’il s’aperçoit le moins du monde que tu me touches, étant poussé par un amour qui me souille, aussitôt il te frappera, et tu perdrais la fleur de ta charmante jeunesse ; mais s’il voit que tu m’aimes d’un amour sincère, il t’aimera comme il m’aime, et il te montrera sa gloire. »

Devant tant d’aplomb et une telle révélation, Valérien ne se démonte pas. Le jeune homme répond à son épouse : « Si tu veux que je te croie, fais-moi voir cet ange. S’il vient de Dieu, je ferai ce que tu me dis. Si tu aimes un autre homme, je vous frapperai l’un et l’autre de mon glaive. » L’ange apparaît alors souriant à Valérien, avec entre ses mains une couronne de lys pour lui et une couronne de roses pour Cécile.

Saisi par cette apparition, Valérien renonce aux idoles païennes et demande le baptême, qu’il reçoit des mains de saint Urbain. Mais loin de s’en tenir là, le jeune homme fraîchement chrétien veut entraîner avec lui dans la foi son frère très aimé, Tiburce. Ce dernier finit lui aussi par se convertir et ensemble, les deux frères s’occupent des pauvres et offrent une sépulture aux corps des chrétiens que le préfet de Rome, Turcius Almachius, faisait exécuter pour avoir abandonné les pratiques païennes.

Mort en martyr

Dénoncés, Tiburce et Valérien sont livrés au préfet Almachius, qui les assaille de questions. « Pourquoi perdre du temps en des discours oiseux ? Offrez des libations aux dieux, et allez-vous-en sans qu’on vous ait fait subir aucune peine », exhorta Almachius. « Tous les jours nous offrons un sacrifice au vrai Dieu », affirme Valérien.

« Donc, tout l’univers est dans l’erreur, et il n’y a que ton frère et toi qui connaissiez le vrai Dieu ? », poursuivit le préfet. Et Valérien de répondre :

« Nous ne sommes pas les seuls, car il est devenu impossible de compter le nombre de ceux qui ont embrassé cette doctrine sainte. »

Aussitôt, Tiburce et Valérien sont condamnés à la mort. Leur témoignage convertit leur geôlier Maxime, qui rapporta avoir vu, au moment de la décapitation des jeunes saints, deux anges resplendissants porter leurs âmes vers le ciel. Cécile, désormais veuve, est autorisée à recueillir les corps de son chaste époux et de son beau-frère, afin de les enterrer. Elle est à son tour suppliciée et décapitée. La maison de Cécile et Valérien fut, à la demande de la vierge martyre, transformée en église au cœur de Rome.