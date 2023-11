Ces influenceuses qui partagent leur foi sur Instagram 

Elles sont artistes, fans de mode, de déco, auteurs de livres ou créatrices de contenus. Sur Instagram, elles ne cachent pas non plus leur amour pour Dieu. Rencontre avec ces influenceuses qui ne font pas mystère de leur foi sur les réseaux sociaux.

Du soleil méditerranéen, un week-end en amoureux sur une île paradisiaque, des looks qui tiennent compte des dernières tendances. Sur son compte Instagram, Mathilde cultive l’art et l’esthétique de la Dolce Vita. Elle y partage son univers coloré avec près de 40.000 abonnés, qui apprécient son sens expert du style, de la mode et de la déco ainsi que sa passion pour le voyage. Sans oublier « Bey bey chat », un superbe matou au poil tigré et à l’allure princière, qui occupe une place de choix dans le cœur et sur la page Instagram de sa maîtresse. Mais au milieu de tout cet univers à l’esthétique parfaite, une photo détonne : celle du stade Vélodrome de Marseille, à l’occasion de la visite papale en septembre dernier. En légende, un extrait de l’homélie du Pape, sur l’Espérance et la fécondité.

S’il elle n’en fait pas un étendard, Mathilde ne fait pas mystère de sa foi sur Instagram. « Globalement je ne cache pas que je suis catholique pratiquante, mais je ne cherche pas non plus à le mettre en avant comme une étiquette », assure la jeune femme. « Je ne suis pas créatrice de contenu catho, je suis une créatrice de contenu mode et lifestyle, et je suis catho ». Car si de plus en plus de chrétiens investissent les réseaux sociaux pour en faire de véritables plateformes d’évangélisation, d’autres témoignent en montrant leur foi dans la simplicité du quotidien, à travers leur talent, leurs centres d’intérêts, ou leur métier.

Être soi-même et parler de Dieu

« Au début, je ne pensais pas parler de ma foi sur Instagram, ça s’est fait par hasard », explique Albane de Marnhac, photographe et maman de deux enfants qui compte plus de 13.000 abonnés. « En 2013, lorsque j’ai créé mon compte, c’était principalement pour découvrir des bonnes adresses, pour le partage artistique et les voyages ». Pour Mathilde, connue sous le nom de Mathouchefrançaise (10.300 abonnés), la foi s’est invitée aussi un peu par hasard sur son compte Instagram, dédié à la mise en valeurs de contenus pour des créateurs français. « J’ai commencé à parler de ma foi spontanément, je travaille parfois avec des créateurs catholiques, qui vendent des bijoux cathos, des livres sur la foi, des statuettes de la Vierge Marie« , explique-t-elle.

« Au début, je ne voulais pas qu’on me colle l’étiquette catho, car j’avais peur de ne pas trouver du travail », raconte quant à elle Claire, illustratrice suivie par 15.400 abonnés à son compte Instagram. « Donc j’évitais d’en parler. Puis assez spontanément je me suis dit ensuite que si les gens n’ont pas envie de travailler avec moi parce que je suis catholique, je n’ai pas non plus envie de travailler avec eux. Avec mes dessins, je parle de ce qui est important pour moi, ma famille, l’espérance d’enfant et aussi la foi ».