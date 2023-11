Les réseaux sociaux sont désormais un lieu d’évangélisation incontournable. Mais comment s’y prendre ? Aleteia a posé la question à plusieurs "influenceurs" catholiques.

Vous voulez annoncer le Christ autour de vous ? Pourquoi ne pas penser à le faire sur les réseaux sociaux ? Ces lieux d’échanges virtuels sont désormais incontournables pour évangéliser le plus grand nombre, notamment les plus jeunes. Mais voilà, une question se pose : comment s’y prendre ? Car si évangéliser sur Internet est désormais aussi fondamental que de le faire dans la rue, cela nécessite de maîtriser certains codes. TikTok, Instagram, YouTube… Quelle plateforme choisir ? Que dire et comment le faire ? Aleteia a demandé à quelques missionnaires numériques de livrer leurs astuces pour se lancer dans l’évangélisation 2.0.

1

Discerner et se lancer



Vous voulez évangéliser sur Internet ? Le plus dur est peut-être d’abord de savoir comment vous lancer. « Il y a ceux qui attendent d’être prêts, ceux qui vont y aller et ceux qui sont prêts mais qui n’osent pas se lancer. Finalement, ce n’est pas si compliqué. Il n’y a pas forcément besoin de formation, il suffit d’y aller, c’est tout », explique le frère Paul-Adrien d’Hardemare, prêtre dominicain et Youtuber. Bien sûr, lorsque l’on veut porter le message de l’Église à son prochain, il est normal et même essentiel, de vouloir bien faire. Mais cela ne doit pas pour autant vous empêcher de vous lancer sous prétexte que vous n’êtes pas assez qualifié.

« Je crois qu’il n’y a pas de « bon départ » ou de « bonne façon”, le tout c’est d’être heureux de parler de Dieu sur les réseaux ! », estime quant à elle Diane. Connue sous le nom de Diane_cbt sur Instagram, elle témoigne de sa foi et de son quotidien, avec humour et bonne humeur. « Pas besoin d’être un prêcheur aguerri, je crois que le plus fort témoignage c’est justement de montrer qu’on est dans le monde, mais pas du monde ! »

En revanche, il est nécessaire de savoir discerner ses intentions profondes avant de se lancer sur les réseaux. « Il faut se demander pourquoi je le fais, si c’est pour Jésus ou pour moi, assure le père Mustapha Amari, influenceur et prêtre de la communauté du Chemin Neuf. C’est une question déterminante, car il faut bien se demander si on fait les choses gratuitement. »

2

Bien choisir son support



Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Sur Internet, ce ne sont pas les terrains d’évangélisation qui manquent. Oui mais lequel choisir ? « Il faut connaître les codes des réseaux sociaux et l’âge de ceux qui les utilisent », explique Diane. Facebook est fréquenté par les plus de 30 ans, Instagram par les 18-35 ans, et TikTok est plus utilisé par les adolescents. « La cible est différente, les contenus y sont donc différents, l’un nourrissant l’autre. Sur Facebook les gens aiment partager, papoter sous les posts ; sur Instagram ces échanges se passent plus en story, et puis sur Snapchat et TikTok on est dans des contenus de l’utra-rapide, de consommation », remarque-t-elle encore.

« Le format donne la façon de parler, complète le père Mustapha. Instagram est plus doux, le contenu est soigné. Sur TikTok, on y va plus franchement. » A chaque réseau social ses codes: à vous de voir ceux que vous êtes le mieux susceptibles de maîtriser en fonction de vos compétences et de vos talents. « Chacun a ses avantages et ses défauts. Il n’y a pas le même public: TikTok, c’est pour le semeur, car on touche un public plus large, Instagram fonctionne davantage sur le mode de la communauté. »