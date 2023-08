Agnès Auclair : « Mon mari est ma porte vers le Ciel »

Épouse d'Antoine Auclair, l'un des musiciens du groupe de pop louange Hopen, mère de quatre enfants, photographe et instagrameuse… Agnès Auclair décrit en toute simplicité son quotidien. À l'image de la foi et de l'humour qui l'habitent et qu’elle transmet à ceux qui l'entourent.

Aleteia : Vous êtes photographe, Antoine est un des musiciens du groupe Hopen. Vous êtes mariés depuis sept ans. Comment avez-vous décidé de sauter le pas alors que vous habitiez dans deux pays différents à l’époque et ne vous êtes vus que peu de fois ?

Agnès Auclair : C’était un coup de foudre. On s’est vu, on s’est aimé. Quand on aime, il est facile de choisir. Et Antoine est quelqu’un de facile à aimer, de facile à choisir. On s’est rencontré à l’occasion d’un concert d’Hopen dans les alpes valaisannes. Il était sur scène, j’étais dans le public. L’un comme l’autre, nous avons eu un coup de cœur instantané, chacun depuis sa place. On a un peu discuté à la fin du concert mais, par timidité, nous en sommes restés là. On s’est retrouvé ensuite grâce à… Facebook ! Quinze mois plus tard, on se mariait.

J’ai donc quitté la Suisse où je poursuivais une formation d’avocate pour le suivre à Paris. Il n’est jamais évident de renoncer à ce que l’on a construit, encore moins quand on a consacré de longues années d’études à la réalisation d’un projet ou que l’on est attaché à une région qui fait battre notre cœur. Mais une fois encore, Antoine est une personne facile à aimer. Je n’ai donc pas regardé ce à quoi je renonçais, j’ai regardé qui je choisissais.

Il y a quelque temps, vous avez lancé une page Instagram de votre couple. Vous y témoignez de votre vie, mais aussi de votre foi. Quelle est selon vous la mission d’un catholique sur les réseaux sociaux ?

La même que dans la vie. Témoigner avec ce que l’on est. Si votre charisme est d’évangéliser à travers des textes de réflexion sur un blog, alors go. Si c’est de rendre témoignage à la Beauté par des œuvres artistiques, alors go. Il y a mille façons de témoigner et la meilleure est celle qui fait fructifier les talents dont le Ciel nous a dotés. Nous, c’est en partie à travers l’humour que nous avons voulu illustrer les défis de la vie familiale. Nous réalisons des petites vidéos, qui nous amusent beaucoup, en espérant qu’elles rejoignent d’autres parents dans leur réalité quotidienne. Et puis, nous témoignons simplement au travers des étapes que notre famille peut vivre (naissance d’un enfant, baptême, anniversaire de mariage, etc.).