Inutile d’attendre la crise pour prendre soin de son couple. Voici douze propositions pour soutenir les couples et faire grandir l’amour dans leur foyer.





Par le sacrement de mariage, Dieu rend possible l’amour humain en y introduisant son Amour divin. Loin de donner une immunité contre les maux du monde, le mariage chrétien permet à la grâce de Dieu de se greffer sur la nature humaine. « Le mariage est une réponse à l’appel à vivre l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour du Christ et de l’Église », rappellent les évêques de France. « Il reflète vraiment l’amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est à travers le don réciproque que la grâce du Christ est donnée aux époux. » Si les époux se donnent l’un à l’autre le jour de leur mariage, il reste une multitude de jours pendant lesquels ils ont à alimenter la flamme, à se mobiliser pour faire briller la lampe de leur foyer. Voici douze propositions pour prendre soin de son couple.

Des parcours dans la durée

1

Les Équipes Notre Dame



Les Équipes Notre Dame proposent aux couples mariés de cheminer en équipe, avec le soutien fraternel d’un prêtre, pour bâtir leur mariage avec le Christ. Mouvement chrétien lancé en France en 1938, les Équipes Notre Dame sont aujourd’hui présentes dans plus de 70 pays. La spiritualité du mouvement repose sur quatre piliers : la spiritualité conjugale, l’entraide fraternelle, les points concrets d’effort et Massabielle – la maison du couple – lieu privilégié d’accueil et de formation humaine et spirituelle.

À l’occasion de rencontres mensuelles, la pédagogie des Équipes Notre Dame se veut graduelle et bienveillante. La spiritualité conjugale proposée se définit comme le désir de connaître et de faire la volonté de Dieu sur le couple et d’incarner ce plan divin dans la vie de tous les jours, en s’appuyant sur la grâce du sacrement de mariage. Partage fraternel, prière commune, échanges pour ancrer les Points Concrets d’Effort au quotidien, réflexion sur un thème d’année : les quatre temps des soirées des Équipes Notre Dame permettent de cheminer en couple et en équipe avec le Christ. Pour les couples mariés ou non, pratiquants ou non, les END proposent les Équipes Tandem pour réfléchir sur les différents aspects du couple, améliorer le dialogue conjugal, et renouer avec la foi.

2

Alpha Couple



Les Parcours Alpha sont destinés à tous les couples ayant déjà quelques années de vie commune, pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. Le parcours comprend une série de sept soirées pendant lesquelles le couple va dîner en tête-à-tête, servi par d’autres couples bénévoles. Chaque couple bénéficie donc d’un moment privilégié avec son conjoint. Un couple animateur présente un thème particulier et les couples sont invités à échanger en s’appuyant sur les questions proposées sur le thème (par exemple la communication, le pardon, l’impact de la famille, la sexualité, la résolution de conflits). Trente millions de personnes dans le monde ont déjà participé à une soirée Alpha Couple, ce parcours est l’occasion de faire une pause, se ressourcer en couple et repartir du bon pied.

3

Le Frat Saint-Jean Couples



En 1997 deux couples cherchant à approfondir la grâce de leur sacrement de mariage par la prière, décident, dans l’esprit de l’apôtre Jean, de monter des petites réalités ecclésiales appelées fraternités. Un frère de saint Jean encourage leur démarche. Ainsi naît le Frat Saint-Jean Couples, mouvement catholique de prière conjugale. Les couples mariés se réunissent toutes les trois semaines, en équipe, et sont accompagnés d’un prêtre. Les soirées offrent quatre temps : un temps de prière, un temps de partage de vie, un temps de méditation sur l’Evangile du dimanche et enfin un partage fraternel autour d’un dessert.

Des sessions ponctuelles

Irma eyewink | Shutterstock

4

Vivre et Aimer



Le mouvement Vivre et Aimer voit le jour en Espagne dans les années 1960, alors qu’un prêtre remarque que la relation des parents a une influence primordiale sur le comportement des enfants et sur toute la vie de famille. Ainsi, depuis plus de 50 ans, les sessions Vivre et Aimer soutiennent les couples pour les aider à vivre une relation durable grâce à une meilleure communication.

D’inspiration Ignatienne, ce mouvement propose aux couples, mariés ou non, croyants ou non, des démarches simples et accessibles pour aimer au quotidien et dans la durée. Deux types de sessions sont proposées, elles se déroulent chacune sur un week-end : le parcours « Amour et Engagement » et le parcours « Aimer dans la durée ». Les sessions Vivre et Aimer sont une halte concrète pour accepter son besoin d’amour, se reconnaître capable d’aimer et digne d’être aimé, entrer dans l’ouverture et la confiance.

5

ForEVER



Par un engagement de trois soirées à Lyon, le parcours couple ForEVER se définit comme un “service après mariage”. Les couples sont invités à partager sur les clés du thème, à savoir Merci, S’il te plaît, Pardon. Les soirées incitent les couples à illustrer les idées de la soirée par des exemples de leur vie quotidienne. Les échanges se font en couple. Chaque soirée offre également un temps de louange pour rendre grâce à Dieu pour l’amour qui unit les conjoints et pour L’inviter dans la croissance des époux.

6

Cana Couple



La communauté du Chemin Neuf propose le parcours Cana Couple. Présent dans 50 pays, Cana accueille ceux et celles qui veulent approfondir leur relation de couple, qui se questionnent sur l’engagement, qui désirent être accompagnés dans leur mission de parents, qui traversent une période difficile ou pour les couples qui veulent reconstruire une union après un divorce. Au cours d’une session sur une semaine ou un week-end, le parcours aide les conjoints à redécouvrir la beauté du mariage et à goûter à la présence de Dieu.

Une alternative est la proposition “Soirées Cana’P », un parcours composé de cinq soirées à suivre chez soi, cette année autour des cinq sens. Les soirées Cana’P permettent de vivre, à son rythme, un temps privilégié en couple, dans l’intimité de son foyer.

7

Fondacio



Les journées “Décider en couple” proposées par Fondacio répondent au besoin des couples de pacifier leur dialogue quand des décisions importantes se présentent. Grâce à une pédagogie inspirée par St Ignace de Loyola, cette journée aide à identifier les blocages et les non-dits, à dénouer les impasses. Pas besoin de traverser une crise majeure pour expérimenter que certaines grandes décisions peuvent être source de frictions, qui peuvent altérer un discernement serein. Grâce aux journées Décider en Couple, les conjoints repartent avec une méthode pour poser à deux les décisions importantes concernant leur couple et leur famille.

8

Amour et Vérité



Proposées par la Communauté de l’Emmanuel, les sessions Amour et Vérité proposent des soirées et week-ends pour booster son couple. Ainsi les époux prennent l’habitude, pas à pas, d’accorder une réelle importance à l’autre. Prendre du temps à deux, vivre une vie sexuelle harmonieuse, discuter de l’éducation des enfants, répondre à l’appel à la sainteté du couple, autant de sujets qui nécessitent que le couple fasse une pause, prenne du temps à deux pour repartir du bon pied.

9

CLER Amour et Famille



Le conseil conjugal CLER propose de nombreuses sessions pour accompagner les couples pour prendre soin de leur vie conjugale. Décider en couple, communiquer, mieux aimer, être parents et beaucoup d’autres. A l’occasion d’un week-end, les couples peuvent faire une pause, prendre soin d’eux puis poursuivre leur route mieux équipés par des outils les soutenant dans leur vie quotidienne.

Des soutiens à distance

Dotshock – Shutterstock

10

ZoomTonCouple



Parcours de formation composé de cinq soirées en visio-conférence, ZoomTonCouple est proposé par Familles Nouvelles, la branche famille du Mouvement des Focolari. La quatrième saison du parcours ZoomTonCouple a démarré le 3 octobre 2023 et se poursuit jusqu’au 21 mai 2024. La soirée comprend un exposé de 20 minutes sur un thème (équilibre entre travail et vie de famille, communication, tendresse, sexualité, moments de crise, argent, la parentalité etc), puis un témoignage de couples, un moment à deux avec des pistes de réflexion et un partage en groupe pour s’enrichir mutuellement.

11

Le site internet M’Ton Couple



Pour éviter que les liens conjugaux ne se distendent avec le temps, le site M’Ton Couple aide les couples à remettre la communication au cœur du tourbillon du quotidien. Rester connecté l’un à l’autre pour renforcer son couple, voilà l’objectif des contenus du site internet. Exprimer ses sentiments, se divertir à deux, faire des disputes des opportunités pour se rapprocher : le site permet d’aller piocher au gré des événements dans des thèmes concrets et pratiques. L’onglet “Séquence couple” donne des supports pour échanger en couple, depuis chez soi, sur des thèmes incontournables de la vie conjugale.

12

L’application LoveLink



La Maison des Familles de Lyon a lancé l’application gratuite LoveLink pour développer l’intimité et la complicité des couples et ainsi les aider à durer. A l’heure où les conjoints ont souvent leur téléphone en main, l’application se veut un outil ludique pour cimenter le couple. Quizz, défis, rappels du type « Pensez à écrire un mot doux sur le frigo », ou encore « Préparez une soirée à deux cette semaine », des petites choses qui permettent à chacun de redonner à son époux la bonne place.

Huit belles prières pour fortifier son couple :