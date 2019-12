Six bons outils pour faire le bilan de son couple

1 Parler de soi, en couple

La fin de l’année est proche, les entreprises bouclent leur bilan comptable, les établissements scolaires les bulletins trimestriels et les médias les rétrospectives de l’année 2019. Pourquoi ne pas se prêter au jeu et se lancer dans le bilan de son couple ? Ces six outils vous y aideront. Bien conçus, ils permettent d’aborder les questions essentielles à l’épanouissement d’un couple, en l’invitant à balayer le passé et à construire l’avenir.

Le carnet Save your happy new year date conçu par Soazig Castelnérac, la créatrice de Syld, est composé de 50 questions et se remplit en deux temps : d’abord seul, puis en couple. Les questions sont pertinentes et permettent de faire un bilan personnel, que chaque conjoint est ensuite invité à partager, puis un bilan de sa vie de couple : retour sur les événements forts, réflexion sur sa disponibilité à l’autre, état des lieux des projets, les manques ressentis, les bonnes actions menées à deux… Un bilan, mais aussi une manière de se projeter dans la nouvelle année avec des résolutions positives et des projets concrets.

Save your happy new year date, Syld, 4,90 euros, en téléchargement unique.

2 Être parents ET heureux

Parents et heureux, Dieu merci, c’est possible, malgré un sommeil perturbé, des responsabilités accrues et moins de temps pour soi et pour son couple. Si vous voulez renforcer votre couple et votre intimité, le cahier pratique Parents et heureux ! fournit les bases d’une vie de couple épanouie et des pistes de réflexion personnelle sur des sujets divers et variés : gestion des écrans, partage des tâches, sexualité, éducation à deux voix, communication positive… Un guide très fourni, élaboré par Bénédicte de Dinechin, conseillère conjugale, et Claire de Campeau, professeur des écoles à l’initiative de nombreux groupes d’entraide sur la parentalité.

Parents et heureux, Bénédicte de Dinechin et Claire de Campeau, Larousse, 5,95 euros.

3 Renouveler son amour malgré les épreuves

Si 2019 a été une année compliquée ou éprouvante pour votre couple, le cahier pratique Le couple dont vous êtes les héros face aux défis de la vie est un bon outil pour oser aborder le plus sereinement possible les sujets qui fâchent. Addiction, belle-famille, célibat géographique, infidélité, sexualité… Pour chaque thématique, l’auteur Bénédicte de Dinechin, conseillère conjugale, donne des clés « pour comprendre les petits orages ou grosses tempêtes qui secouent votre bateau » et tenter de les surmonter.

Le couple dont vous êtes les héros face aux défis de la vie, Bénédicte de Dinechin, Quasar, 13 euros.

4 Se parler en jouant

Au restaurant, pendant l’apéro, en voiture, tous les moments sont bons pour piocher une carte du jeu 2 minutes mon amour !. Créé par Raphaëlle de Foucauld, conseillère conjugale et familiale, ce jeu de 52 cartes est conçu pour renforcer complicité et tendresse dans le couple. En 2 minutes par carte et à travers quatre thèmes, — Je me souviens, je te partage, je te dis, tout de suite avec toi — il invite à faire des projets, à approfondir la connaissance de l’autre, à partager ses désirs et ses envies.

2 minutes mon amour !, 14,99 euros.

5 Organiser un week-end en amoureux

Pour les adeptes d’une liberté totale et qui ne ressentent pas le besoin d’être « coachés » par un livre ou par un jeu, quelques jours en amoureux seront l’occasion idéale pour faire le point, revenir sur les points positifs et négatifs de l’année passée et partager ses projets et ses désirs pour 2020. À l’autre bout du monde ou à quelques kilomètres de chez soi, tout lieu est parfait du moment qu’il offre la possibilité de retrouver de l’intimité.

6 S’inscrire à une retraite pour couples

De nombreux lieux proposent tout au long de l’année des retraites pour couples, sur des thèmes différents : jeunes couples, couples matures, couples en difficulté, couples engagés dans une nouvelle union, couples à la retraite… Des enseignements spécifiques, des temps de partage, des temps de prière offrent un cadre propice pour prendre soin de son couple et renouveler son amour sous le regard de Dieu. Hélène et Olivier, 28 et 30 ans, parents d’une petite fille d’1 an, témoignent de ce temps fort humainement et spirituellement au retour d’une retraite au centre jésuite de Manrèse : « Nous avons pu nous recentrer sur nous, sur notre couple, parler de sujets importants notamment après l’arrivée de notre premier enfant. Cela nous a permis d’échanger avec un couple expérimenté qui nous accompagnait sur les problématiques du quotidien. Nous avons également pris le temps de confier notre couple et notre famille à Dieu ».

Des idées de retraites pour tous les couples :