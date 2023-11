Du Pop-it au WePop, le chapelet dont les enfants vont raffoler

"Mon premier chapelet" a la bonne idée de concevoir, depuis 2019, des chapelets doux, design et colorés pour les familles. Le dernier en date s’inspire du fameux jeu Pop-it.

« À vos marques, prêts, chapelet ! » C’est le leitmotiv de Mon premier chapelet, une jeune entreprise créée par deux sœurs originaires de Lyon, Gwenaëlle et Jeanne, qui ont à cœur de redonner au chapelet toute sa place dans les familles. Leur marque de fabrique ? Des dizainiers ou des chapelets colorés, ornés de grosses perles en silicone. Convaincues de la puissance de la prière du chapelet, les deux jeunes femmes ont récemment agrandi leur collection en proposant un chapelet d’un nouveau genre baptisé « WePop ». « We » pour le Oui de Marie (et le « nous » anglais fédérateur) et « Pop » en référence au jeu Pop-it, cette plaque de silicone couverte de petites bulles fluo sur lesquelles on appuie pour les « faire poper » dans un bruit bien caractéristique.

Mon premier chapelet

Un chapelet ludique, qui sera sans doute très vite adopté des enfants, et collaboratif. L’idée est en effet de le poser ou de le suspendre dans un coin de la maison, et de « poper » une bulle à chaque Je vous salue Marie récité. Ainsi, à la fin de la journée ou de la semaine, la famille peut s’émerveiller de sa prière commune égrainée dans le secret, au gré des activités de chacun. Il est également conçu pour être récité en une fois, seul ou à plusieurs.