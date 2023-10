Cinq façons de prier le chapelet avec un agenda chargé

Voici cinq façons très simples de réciter la prière du chapelet malgré un emploi du temps chargé.

De nombreux saints priaient le chapelet chaque jour et exhortaient les autres à le prier, le qualifiant même d’arme spirituelle. Pour Padre Pio, « le Rosaire est l’arme de ces temps ». Et saint Josémaria Escriva disait : « Le Saint Rosaire est une arme puissante. Utilisez-le en toute confiance et vous serez étonné des résultats. » N’est-il pas aussi la prière préférée des papes ? Nous savons que nous devrions prier le chapelet, mais quand et comment pouvons-nous l’intégrer dans notre journée ? Cela demande un peu de planification et d’efforts, mais c’est possible !

1 prier pendant ses trajets

Si vous devez de toute façon conduire ou prendre le train ou le métro, vous pouvez tout aussi bien profiter de votre temps et prier le Rosaire pendant votre trajet. Dans les transports en commun, il est facile d’égrainer un chapelet dans sa poche. Si vous êtes en voiture et que vous ne pouvez pas tenir un chapelet, priez avec une application comme Rosario par exemple. L’application est un véritable guide pour prier le chapelet, et propose des méditations quotidiennes et des explications claires et concises que vous pouvez facilement écouter dans la voiture.

2 prier avec des amis

Pourquoi ne pas se réunir régulièrement, avec des amis ou d’autres paroissiens, une fois par mois pour un temps convivial et spirituel ? Chaque participant peut apporter un plat à partager, puis ensemble, vous priez le chapelet.

Prier avec des amis est un petit coup de pouce. Cela aide à trouver la motivation pour prier le chapelet régulièrement. Votre paroisse a peut-être monté une équipe du Rosaire, offrant l’opportunité hebdomadaire ou mensuelle de prier le Rosaire avec d’autres.

3 prier en faisant son footing

Certes, cela demande un peu de concentration, mais si vous courez, priez en même temps le chapelet ou écoutez une application audio dédiée au Rosaire au lieu de votre musique habituelle.

4 prier en faisant son repassage

Un emploi du temps chargé n’exclut malheureusement pas le temps passé à repasser. Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps qui peut apparaître comme perdu en récitant le chapelet ? Une manière d’élever son âme quand nous sommes affairés aux tâches ménagères.

5 prier avant de se coucher

Le moment juste avant le coucher est propice à la prière. Et c’est une belle manière de relire sa journée et de confier sa nuit au Seigneur par Marie. Sans compter que la répétition des « Je vos salue Marie » peut être très apaisante. Il est donc bon de prier le chapelet avant de s’endormir.