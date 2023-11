À l’approche du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Estelle Faguette, le frère Laurent Flichy, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin, commente l’ouverture prochaine d’un procès en béatification de la voyante et la perspective d’une reconnaissance officielle des apparitions par l’Église catholique.

Le sanctuaire de Pellevoisin se prépare déjà à fêter le 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Estelle Faguette, en 2026. Miraculeusement guérie d’une maladie incurable en 1876, cette jeune femme pauvre et peu instruite aurait reçu à quinze reprises la visite de la Vierge. Si sa guérison est officiellement reconnue par l’Église, ce n’est pas le cas des apparitions, ce qui freine pour le moment la béatification d’Estelle, demandée par les postulateurs de sa cause. Le frère Laurent Flichy, recteur du sanctuaire, revient pour Aleteia sur ces subtilités et sur l’importance de cette béatification pour le rayonnement du sanctuaire.

Aleteia : Quel enseignement la Vierge Marie a-t-elle laissé à Estelle Faguette ?

Frère Laurent : La Vierge Marie est apparue cinq fois en France au XIXe siècle, au cours de cinq régimes politiques différents : en 1830, rue du Bac; en 1846 à la Salette; en 1858 à Lourdes, en 1871 à Pontmain, et en 1876 à Pellevoisin. Elle est venue encourager les Français lors d’étapes difficiles, éprouvantes et déstabilisantes par rapport aux repères établis par quinze siècles de chrétienté. En 1876, lorsqu’elle apparaît à Estelle, le gouvernement à la tête du pays est profondément athée et anticlérical sous un régime encore concordataire. Marie donne une formation de vie intérieure à une chrétienne du peuple, simple, fervente, courageuse, travailleuse.

Marie parlait beaucoup de la France à Estelle, elle demandait même de prier pour elle.

En quinze étapes, c’est-à-dire en quinze apparitions, elle donne des exercices spirituels accessibles à tout le monde, elle redonne accès à tout chrétien à son intériorité pour pouvoir traverser les épreuves de la vie : qu’il s’agisse de problèmes de santé, familiaux, économiques, politiques, ecclésiaux… Cet enseignement est encore très actuel ! La Vierge Marie a laissé à Estelle un message que tout chrétien français doit connaître et qu’il est urgent de se réapproprier. Elle donne une formation “du cœur”, qui se trouve dans la sagesse du Christ. La réponse à toutes les volontés de puissance est dans le cœur du Christ. Cet enseignement s’applique à nos problématiques d’aujourd’hui, au XXIe siècle, alors que l’homme semble vouloir tout contrôler.

Portrait d’Estelle Faguette. Sanctuaire de Pellevoisin

Où en est la cause de béatification et de reconnaissance des apparitions à Pellevoisin ?

La guérison surnaturelle d’Estelle, atteinte d’une maladie pourtant incurable à l’époque, a été reconnue en 1983 par Mgr Vignancour, archevêque de Bourges. Dès lors, la guérison est aussi considérée comme miraculeuse par l’Église catholique. Cette reconnaissance entraîne celle, implicite, des apparitions de la Vierge à Estelle. L’ouverture du procès en béatification d’Estelle permettra de les reconnaître officiellement. La Conférence des évêques de France a autorisé, lors d’une assemblée plénière du 10 juin 2020, le lancement des démarches en sens, c’est-à-dire en permettant l’ouverture du procès en béatification. Cependant, lorsque le Vatican a appris l’existence d’apparitions, une enquête a d’abord été réclamée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une commission a été constituée en 2022 pour vérifier le message des apparitions et évaluer son rayonnement. Le procès de béatification ne pourra être vraiment ouvert que lorsque cette commission aura rendu son avis. Il est fort probable que celui-ci tombe l’année prochaine, ou en tout cas d’ici 2025.

Il y a eu des moments d’apogée et de gloire dans lesquels Dieu a donné beaucoup de choses au peuple français. Aujourd’hui, nous devons chercher à vivre autre chose.

Cette béatification peut-elle amener à une meilleure connaissance du sanctuaire ? Est-ce un moyen de contribuer à cette vocation de la France en tant que « fille aînée de l’Eglise » ?

Oui. Marie parlait beaucoup de la France à Estelle, elle demandait même de prier pour elle. Mais il faut être attentif à ne pas susciter une nostalgie, ou la volonté d’un retour au passé. Je crois que les nations sont voulues par la providence divine et que les chrétiens d’un peuple, en tant que communauté, ont quelque chose à donner à leurs frères en humanité. Pour autant, il faut que nous acceptions aussi — me semble-t-il — de faire le deuil d’une ère de chrétienté, en tout cas celle que l’on a connue. La fin de cette ère ne signifie pas celle du christianisme. Il y a eu des moments d’apogée et de gloire dans lesquels Dieu a donné beaucoup de choses au peuple français. Aujourd’hui, nous devons chercher à vivre autre chose. Georges Bernanos est enterré, selon ses vœux, à côté d’Estelle. Il parle magnifiquement de cette vocation de la France et aide à conceptualiser ce que doit être cette vocation aujourd’hui. « Tout le XXème siècle aura été un grand complot contre la vie intérieure », se désolait-il. C’est cette vocation intérieure de la France qu’il est nécessaire de travailler, bien plus que celle d’un grand pays chrétien exemple des autres nations.

Découvrez en images ces 12 sanctuaires de France à avoir vus dans sa vie :