Le pape François a approuvé la reconnaissance des vertus héroïques de sœur Lucie, troisième bergère ayant vécu les apparitions de Fatima, ce 22 juin 2023, annonce le Bureau de presse du Saint-Siège. Lors d’une audience avec le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des saints, le Pape a autorisé la publication de six décrets, dont un reconnaissant les vertus héroïques de sœur Lucia de Jesus e do Coração Immaculado, née Lúcia dos Santos (1907-2005), la troisième voyante de Fatima. Cette Portugaise, née à Aljustrel dans une famille pauvre, gardait les bêtes avec ses deux cousins, saints Francisco et Jacinta Marto, lorsqu’ils furent témoins des apparitions récurrentes d’un ange puis de la Vierge Marie entre 1915 et 1917. Ils auraient alors reçu des messages de la mère de Dieu.

Sœur Lucia, la troisième bergère de Fatima. Lucia dos Santos/agefotostock/East News

Les deux autres bergers canonisés

Après la mort prématurée de ses cousins, elle demeure à Fatima sous la protection de l’évêque avant de rejoindre les Sœurs de Sainte Dorothée en Espagne. C’est là qu’elle rédige ses mémoires rapportant les apparitions mariales – les « célèbres secrets de Fatima » – entre 1935 et 1945. Le dernier secret est scellé et envoyé à Rome, où il sera rendu public par le cardinal Joseph Ratzinger lors du grand Jubilé de l’an 2000. Elle retourne au Portugal en 1946 et décide alors de devenir carmélite, où elle vit dans la prière. En 1967, elle sort du Carmel pour rencontrer le pape Paul VI, de passage à Fatima, et fera de même pour Jean-Paul II en 1982, 1991 et 2000. Le dicastère pour les Causes des saints note qu’une « grande partie » de ses souffrances vécues par sœur Lucia est due aux apparitions, rappelant qu’elle a « toujours été cachée, protégée, gardée ».

Ses deux cousins Francesco et Jacinta Marto, ont été béatifiés par Jean Paul II à Fatima en 2000 et canonisés par François en 2017, dans le sanctuaire portugais également. Le pontife se rendra à Fatima le 5 août prochain en marge des JMJ de Lisbonne.

D’autres vertus héroïques reconnues

Les décrets publiés ce 22 juin comprennent aussi la reconnaissance du martyr de vingt victimes de la guerre civile espagnole et des vertus héroïques de quatre autres personnes. Ainsi, le père Manuel González-Serna Rodríguez (1880-1936) et ses 19 compagnons de l’archidiocèse de Séville voient leur martyre reconnu, ce qui ouvre la porte à leur prochaine béatification. Ils font partie de la longue liste de catholiques tués en haine de la foi pendant la Guerre civile espagnole entre 1936 et 1939.

Parmi les quatre personnes dont les vertus héroïques ont été reconnues, sœur Mary Lange (1794-1882), la première supérieure afro-américaine, ainsi que Mgr Antonio de Almeida Lustosa (1886-1974), évêque brésilien membre des Salésiens, le frère Antonio Pagani (1526-1589), franciscain italien, et enfin sœur Anna Cantalupo (1888-1983), religieuse des filles de la Charité.

