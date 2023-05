Le chapelet de Fatima, pour demander la paix dans le monde

Le 13 mai 1917, la Vierge apparaissait pour la première fois à Fatima. "Priez le chapelet tous les jours, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre", a-t-elle demandé aux enfants. Un chapelet spécifique lui est dédié.

Un chapelet à l’image du sanctuaire de Fatima. En effet, le chapelet du sanctuaire de Fatima est composé de perles bleues, la couleur mariale. La médaille et la croix représentent les hauts lieux du sanctuaire. Comme pour un chapelet classique, on récite cinq dizaines de Je vous salue Marie, mais les fidèles ont pour habitude d’inclure également les prières enseignées par la Vierge et par l’Ange aux trois bergers.

1 son aspect

Le sanctuaire portugais, dans lequel des générations de pèlerins prient chaque jour pour la paix dans le monde, la conversion des cœurs et pour l’Église du Christ, comme l’a demandé la Vierge Marie, est chargé de symboles. Ces derniers sont repris dans le chapelet.

La médaille représente l’apparition de la Vierge de Fatima aux trois petits bergers. Certains chapelets de Fatima comportent aussi un grain marqué du sigle du sanctuaire et de la couronne de la statue de Notre Dame de Fatima. Sur ce grain est prié le Salve Regina. Enfin, la croix qui termine le chapelet représente l’Esprit Saint et une figure de berger, rappelant à la fois les voyants de Fatima et le Bon Pasteur. La forme évoque la Haute Croix de l’esplanade de prière du sanctuaire de Cova da Iria.

2 son histoire

« Priez le chapelet tous les jours ! » La demande la plus souvent exprimée par la Sainte Vierge à Fatima a été celle de prier le chapelet quotidiennement. Le 13 mai 1917, lors de sa première apparition, la Vierge demanda aux trois enfants : « Priez le chapelet tous les jours, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. » La Vierge insista sur cet appel, qu’elle renouvela souvent. À chacune de ses apparitions à Fatima, la Vierge Marie a ainsi rappelé l’importance de la pénitence et de la prière dans la vie du croyant, en particulier lors de temps troublés. En outre, Marie portait toujours un chapelet et n’apparaissait qu’après que les enfants aient commencé à prier le chapelet.

3 Pourquoi prier le chapelet de Fatima ?

Le chapelet à Fatima permet de répondre aux demandes de la Vierge lors de ses apparitions au Portugal en 1917. Encore d’actualité, il permet de prier pour la paix dans le monde et pour les décisions des dirigeants politiques. Il offre la possibilité, aussi, de prier pour la conversion des pêcheurs et le salut du monde. Ainsi, la Vierge de Fatima expliquait que vues les actions si mauvaises des hommes, seul le Cœur immaculé de Marie saura à présent les sauver.

4 Comment prier ce chapelet ?

Ce chapelet se récite comme un chapelet ordinaire. Néanmoins, au niveau de la croix, on peut le démarrer en récitant la « prière du sacrifice », transmise par la Vierge aux enfants:

« Ô Jésus, c’est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie que je prie. »

Les fidèles aiment également inclure la « prière de dizaine » après chaque Gloire au Père. Il s’agit de la prière que la Vierge a transmise aux trois bergers de Fatima lors de son apparition le 13 juillet 1917 :

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

Le chapelet de Fatima peut se clore avec la prière enseignée par l’Ange :

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas. »

5 La compagne de Cristiano Ronaldo au sanctuaire de Fatima

En août 2022, la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, s’est rendue au sanctuaire de Fatima afin d’y rendre un hommage à son fils, décédé 4 mois plus tôt, le jour de sa naissance (son frère jumeau ayant survécu). Profitant de vacances à Madrid, c’est naturellement que la jeune femme est allée faire un tour au Portugal, pays d’origine de son conjoint. Sa visite au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima a été relatée dans un post sur son compte Instagram. Elle y écrit : « Continue de guider et d’éclairer mon chemin, petite Vierge » en commentaire d’une photo sur laquelle la jeune mère apparaît voilée, à l’intérieur de l’église. Son post a fortement touché ses abonnés, pourtant plus habitués à d’autres types de publications de la jeune femme, avec plus de 2,4 millions de likes à ce jour.