Un observatoire dédié aux apparitions de la Vierge Marie

L’Académie pontificale mariale internationale a annoncé le 15 avril la création d'un observatoire dédié aux apparitions mariales. Son objectif : analyser et interpréter les différents cas d'apparitions mariales ainsi que tous les phénomènes mystiques liés à la Vierge Marie.

Un observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques liés à la Vierge Marie a été créé par l’Académie pontificale mariale mi-avril. Cette nouvelle structure a pour but d’analyser tous les phénomènes mystiques liés à Marie, qu’il s’agisse d’apparitions, de miracles, de lacrimations ou bien de stigmates. Elle permettra notamment d’aider à en établir l’authenticité grâce à la collaboration de chercheurs, scientifiques et des autorités ecclésiastiques.

« Il s’agira pour l’observatoire d’opérer de manière efficace et capillaire, d’activer des commissions nationales et internationales chargées d’évaluer et d’étudier les apparitions et les phénomènes mystiques signalés dans diverses régions du monde, de promouvoir des activités de recyclage et de formation sur ce type d’événements et sur leurs multiples significations spirituelles et culturelles », souligne le père Stephano Cecchin, président de l’Académie, dans une interview à Vatican News, «

L’observatoire se compose d’un comité de pilotage et d’un comité scientifique central, tous deux constitués de spécialistes en théologie, mariologie et ecclésiologie. Plusieurs comités scientifiques seront également mis en place au niveau local, afin d’opérer « sur le terrain ». Tous travailleront dans une approche pluridisciplinaire, en collaboration les uns avec les autres, afin de « clarifier » les mystères qui demeurent autour de phénomènes mariaux.

L’Église prudente sur la question des apparitions

Les apparitions mariales font partie des grands mystères de la foi. Certains y croient fermement tandis que d’autres y sont moins sensibles. Pour saint Thomas d’Aquin elles ont pour fonction de vivifier la foi personnelle des croyants et leur espérance personnelle et communautaire. Pour saint Jean de la Croix elles se trouvent au bas de l’échelle dogmatique, canonique et mystique. Toutes les apparitions mariales sont à l’origine des révélations privées, qui peuvent être appelées à avoir un grand retentissement comme dans le cas de Lourdes en France ou de Guadalupe au Mexique. Mais elles n’ajoutent rien à la Révélation, qui a été close avec la mort du dernier des apôtres, saint Jean l’évangéliste.

L’Église catholique demeure prudente sur la question des apparitions, qu’elles soient mariales ou non. Depuis le concile de Trente, en 1531, elles sont placées sous le contrôle de l’évêque puis du Pape lui-même. Ainsi, plusieurs milliers d’apparitions ont été signalées au cours des siècles passés, mais seule une poignée à été authentifiée par le Vatican. Un exercice particulièrement délicat puisqu’il relève du surnaturel.

