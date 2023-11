Les trois sujets à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière des évêques

Les évêques de France sont rassemblés à Lourdes du vendredi 3 au mercredi 8 novembre 2023 pour leur Assemblée plénière d’automne. Ils se pencheront sur trois sujets en particulier : la mission, la transformation pastorale des diocèses et l’accueil des adultes victimes d’abus sexuels au sein de l'Église.

Après un temps de prière à la grotte de Lourdes, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président de la CEF, a ouvert l’Assemblée plénière d’automne des évêques, le vendredi 3 novembre 2023. Si l’annonce de l’Évangile demeure le sujet phare de cette assemblée – trois sessions lui sont consacrées -, d’autres préoccupations telles que la transformation pastorale et l’accueil des adultes victimes d’abus au sein de l’Église sont à l’ordre du jour.

1

La mission



Fil rouge de l’assemblée plénière d’automne, la mission sera au cœur du dialogue. Les évêques seront amenés à définir ce qu’ils ont en tête lorsqu’ils emploient par le mot « mission » ou l’adjectif « missionnaire ». Les enjeux sont de taille et seront posés de façon claire lors d’une table ronde : comment annoncer l’Évangile dans un monde sécularisé à des personnes à qui le nom de Dieu ne dit rien ? Comment annoncer l’Évangile et la religion du Christ dans un monde pluri-religieux ?

En lien avec cette thématique missionnaire, des réflexions particulières seront menées sur la jeunesse et sur les relations avec les musulmans. « Nous ne pouvons pas vivre comme si notre pays n’était pas composé aujourd’hui d’un nombre important de personnes se réclamant de l’islam », a souligné Mgr Éric de Moulins-Beaufort dans son discours d’ouverture. Les évêques plancheront également sur les suites à donner aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et à la venue du pape à Marseille en septembre.

2

La transformation pastorale des diocèses



Une session sur l’avenir des diocèses de France est prévue, éclairée notamment par l’expérience du synode sur la synodalité qui vient de se dérouler à Rome. Pour l’archevêque de Reims, la démarche du synode doit être le moteur des transformations pastorales. C’est pourquoi les délégués du synode viendront rendre compte de l’expérience synodale vécue à Rome. En outre, les évêques poursuivront leur travail sur les ministères laïcs, « une piste importante pour la transformation pastorale de nos Églises ».

3

L’accueil des adultes victimes d’abus



L’accompagnement des personnes majeures victimes de violences sexuelles dans l’Église, par un clerc ou un laïc, y compris dans des associations de fidèles, sera également évoqué lors de l’Assemblée plénière. Si le Président de la CEF se félicite des mesures fortes prises pour les personnes victimes mineures et de l’avancée de la mission de l’inirr, il souligne néanmoins qu’un travail reste à poursuivre en faveur des victimes adultes. « Nous avons dû constater que des personnes adultes, même équilibrées et en possession de leurs moyens, avaient, elles aussi, pu être mises sous emprise et conditionnées à subir des faits inacceptables », précise-t-il. Un groupe de travail, piloté par Mme Corinne Boilley, a été mis en place, et présentera aux évêques rassemblés l’état des réflexions.