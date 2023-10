Elle laisse ses enfants se déguiser en saints, le résultat est bluffant

C'est bientôt la Toussaint, et à cette occasion, quoi de mieux pour parler aux enfants que de les familiariser avec la figure de leur saint patron ? C'est l'idée d'une mère de famille américaine, qui a publié le 10 octobre sur Instagram une vidéo de sa fille enfilant plusieurs déguisements de grands saints catholiques.

La Toussaint approche, et si elle est souvent moins populaire qu’Halloween auprès des enfants, il ne tient qu’à chacun de changer cela. Après tout, pourquoi laisser le privilège du déguisement aux sorcières, vampires, squelettes et autres figures effrayantes ? Les saints aussi ont le droit à des attributs bien particuliers. Exit balais et dents pointues, voici sainte Agnès et son mouton – en peluche bien-sûr, sauf pour les chanceux -, sainte Cécile et sa cithare, ou encore le bienheureux Carlo Acutis et son ordinateur, saint Dominique Savio et son crucifix…

Cette idée est le fruit de l’imagination de Maggie, mère catholique américaine et créatrice de jouets chrétiens pour les enfants. Le 10 octobre, elle a partagé sur sa page Instagram « Saintly Heart » deux vidéos mettant en scène ses deux enfants afin de donner des idées de déguisements à l’approche de la Toussaint. Sa petite fille se transforme ainsi tour à tour en sainte Philomène, Maria Goretti, en Vierge Marie ou en sainte Catherine de Sienne, et son fils en saint François Marto ou en saint Pier Giorgio Frassati.