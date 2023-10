Apprendre la géographie grâce à la foi, et réciproquement

La géographie est un excellent outil pour inviter les enfants à s’ouvrir au monde. Pourquoi ne pas profiter de cette science pour allier connaissance et spiritualité ? Contempler la Création dans son ensemble, fouler la Terre et aller à la rencontre des autres : un beau programme de voyage propice à la croissance spirituelle.

Petit tour de France d’abord : pourquoi ne pas aller visiter le Mont Saint Michel, l’un des plus splendides sanctuaires dédiés au saint archange ? Une prouesse d’architecture qui n’a pas fini de révéler ses mystères et qui permet de se pencher sur la capacité surprenante des hommes à construire un tel édifice, tout en partageant la mission de saint Michel pour le monde. Un récit qui captivera les enfants.

Montage Canva Aleteia

Lourdes attire chaque année des millions de pèlerins venus du monde entier. Au pied de la grotte, de nombreuses nationalités se mélangent et s’unissent pour adresser leur prière à la Vierge Marie. Certains pèlerins repartent ensuite vers l’Italie, peut-être vers Rome et la tombe de saint Pierre, d’autres vers l’Espagne, peut-être vers Saint Jacques de Compostelle, d’autres encore vers le Portugal et peut-être le sanctuaire de Fatima. Les enfants savent-ils placer ces hauts lieux sur la carte de l’Europe ?

Montage Canva Aleteia

L’Eglise est universelle, la foi s’étant bien au-delà des frontières de l’Europe. Débutant un grand voyage ou se penchant simplement sur un planisphère, les familles peuvent chercher au Mexique Notre Dame de Guadalupe, remonter vers le Nord pour placer Notre Dame du Cap au Québec, et trouver enfin Jérusalem en revenant vers Israël. Retracer le parcours du Christ sur la carte de la région aide à prendre conscience de l’humanité du Fils de Dieu.

Pourquoi ne pas essayer aussi les devinettes : Quel sanctuaire est considéré comme la sœur jumelle de Notre Dame de la Garde à Marseille ? Notre Dame d’Afrique bien sûr, au nord d’Alger. Quelle basilique s’inspire architecturalement de Saint Pierre de Rome et la devance en largeur de quelques mètres ? La basilique Notre Dame de la Paix à Yamoussoukro, tout à fait !

Montage Canva Aleteia

Chaque continent recèle des trésors, ce sera peut être sur la pas de Mère Térésa que les familles découvriront l’Inde, Calcutta, ou encore Darjeeling où la sainte a reçu son « appel dans l’appel ». La géographie rappelle aussi les disparités économiques, la pauvreté et la situation sanitaire de certaines régions. Étudier la géographie est parfois source de questionnement et de réflexion : cela pourra être le cas en indiquant aux enfants l’existence du sanctuaire de She Shan à Shanghaï, sanctuaire du 19ème siècle récemment ré-ouvert au public, et dédié à Marie Auxiliatrice.

L’Église est communauté chrétienne. La géographie rappelle que l’Eglise va au-delà des mers et des montagnes, alors en route !