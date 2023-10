Une vidéo publiée le 9 octobre par le compte Instagram Studentat Dominicains revient en images sur le pèlerinage du Rosaire qui a rassemblé environ 18.000 fidèles à Lourdes.

Ils étaient 18.000 à s’être rassemblés cette année pour le pèlerinage du Rosaire à Lourdes, du 4 au 7 octobre. Créé par les Dominicains en 1908, ce rassemblement de fidèles dans le sanctuaire le plus connu de France connaît un succès certain, attirant toujours autant de personnes pour Notre-Dame du Rosaire, que l’Église catholique fête le 7 octobre.

Ce temps spirituel est aussi bien un temps de prière et de communion, rythmé par les messes et les différents offices, que de réflexion grâce à des catéchèses et conférences sur de grands thèmes sur la vie de l’Église. Mais c’est surtout le lieu de rencontres, source de joie et de fraternité entre catholiques.