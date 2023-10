Le discours du Pape sur les migrants ne se comprend que dans la cohérence de son message social et universel. Ses attentes sont plus exigeantes qu’il y paraît : elles demandent de revenir à une véritable liberté d’action politique.

Nul ne peut endiguer la marée avec ses bras, pas même l’État. Nul ne peut contenir la marée, personne ne peut arrêter les vagues : mais on peut apprendre à surfer. Compte tenu du déséquilibre démographique entre pays africains — jeunes, pauvres et nombreux — et pays européens — beaucoup moins jeunes, beaucoup moins pauvres et beaucoup moins nombreux — il est illusoire de prétendre enrayer les flux migratoires. Mais il est possible de réguler au lieu de subir : examiner les demandes d’asiles dans les pays de départ et non plus sur le territoire français, contrôler nos frontières pour pratiquer une immigration choisie sur des critères qui correspondent à la fois à nos devoirs — accueil des réfugiés qui fuient la guerre et la misère — mais aussi à nos possibilités et à nos besoins… comme le dit le pape François.

Changer notre politique de coopération

Il est également possible de pratiquer une aide au développement des pays de départ destinée, non plus à cajoler des élites politiques locales corrompues pour complaire aux intérêts des industriels (matière premières) et de l’État français (relais d’influence), mais à permettre aux populations de vivre décemment et dignement dans leurs pays sans avoir à choisir les routes de l’exil vers un eldorado européen fantasmé.