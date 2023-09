Scoutisme : trois bonnes recettes de Baden-Powell

Le fondateur du scoutisme avait une idée très précise de ce que devait être le quotidien des scouts, jusqu'au contenu de leurs assiettes.

La lecture du manuel Scouting for boys, guide écrit par Baden-Powell en 1908 à l’attention des chefs et des éclaireurs et traduit en français en 1912 sous le titre Éclaireurs, montre combien le fondateur du scoutisme avait l’esprit pratique. Dans cet ouvrage paru d’abord sous forme de six petites brochures éditées toutes les deux semaines, Baden Powell aborde de manière très concrète les grandes orientations du scoutisme au fil des chapitres qu’il appelle des « bivouacs ».

Le dixième « bivouac » est ainsi consacré à la cuisine au camp, au pain et à la propreté. Première recommandation de Baden Powell en la matière : « Un Éclaireur doit, cela s’entend, savoir faire cuire lui-même sa viande et ses légumes et se faire du pain sans avoir les ustensiles ordinaires. » Mais il ne se contente pas d’énoncer des règles, il fournit aussi des conseils et des recettes avec beaucoup de pragmatisme. S’il donne des indications très précises sur la taille des morceaux de viande, il laisse au bon vouloir du chef cuisto le choix des quantités.

1 le ragoût du chasseur

Cette recette donne lieu à un plat simple mais assez consistant – « le ragoût du chasseur » -, un mijoté de viande et de légumes :

« Coupez la viande en petits dés de 2 à 3 cm. Grattez et coupez les légumes de votre choix, tels que des pommes de terre, des carottes et des oignons, et réunissez-les dans votre gamelle. Ajoutez de l’eau ou du bouillon jusqu’à mi-hauteur du récipient. Mélangez de la farine, du sel et du poivre et retournez la viande dans ce mélange pour bien l’enrober, puis déposez-la dans la gamelle. L’eau doit tout juste recouvrir les ingrédients. Placez la marmite au milieu des braises et laissez mijoter de 1 heure à 1 heure 15. Les pommes de terre sont les plus longues à cuire. Une fois qu’elles sont cuites (testez avec une fourchette), le ragoût est prêt. »

2 les brochettes de viande

Les brochettes ont l’avantage de cuire relativement rapidement au-dessus des braises.

« Coupez la viande en tranches d’environ 2 cm d’épaisseur ; coupez ces tranches en petits morceaux de 2,5 à 3,5 cm. Enfilez plusieurs morceaux de viande sur une pique à brochette en bois ou en métal et plantez-la devant le feu ou suspendez-la au-dessus des braises chaudes pendant quelques minutes, jusqu’à ce que la viande soit rôtie. »

3 le pain

Le conseil donné aux scouts pour la fabrication du pain a de quoi surprendre : « Lorsqu’un scout prépare du pain, il doit commencer par retirer sa veste et l’étendre par terre ». Il ne s’agit pas du souci de ne pas tâcher sa veste, mais de disposer d’un plan de travail avec les moyens du bord… N’en déplaise à Baden-Powell, la gamelle nous semble tout de même une solution beaucoup plus pratique, plus hygiénique et est plus facile à laver qu’une veste! :

« Lorsqu’un scout prépare du pain, il doit commencer par retirer sa veste et l’étendre par terre, l’intérieur vers le haut (afin qu’on ne voie pas les éventuels dégâts à l’extérieur lorsqu’il la portera ensuite) ; puis il forme un tas de farine sur la veste et creuse un puits au centre dans lequel il verse de l’eau chaude. Il mélange ensuite la pâte avec une ou deux pincées de sel, puis ajoute de la levure et pétrit, jusqu’à ce qu’il obtienne une boule de pâte bien homogène. Ensuite, il se farine légèrement les mains afin d’éviter que la pâte colle, il tapote la pâte et forme un long pain ou plusieurs petits. Il le dépose ensuite sur un gril au-dessus des braises chaudes ou écarte une partie des cendres sur un côté et, sur le sol chaud, pose son pain qu’il entoure de cendres chaudes et laisse cuire ainsi. Seuls les pains pas trop gros peuvent être cuits de cette manière. »

Pratique Recettes tirées de « Scouting for Boys » (1908), Robert Baden Powell.

